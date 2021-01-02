防疫向下扎根！國防教育繪本 黑熊、雲豹、獼猴啟蒙國家安全意識

108課綱上路，全民國防教育列為高中階段必修2學分，重要性可見一斑，教育部也向下扎根，推出學齡前幼兒全民國防教育故事繪本教材「蕃薯村總動員」，帶入台灣黑熊、台灣獼猴、台灣雲豹等具本土代表性的動物主角，以「安全」及「防疫」為主軸，啟蒙幼兒「安全概念」及「國家意識」。

教育部依《全民國防教育法》及《全民防衛動員準備法》授權，訂定《各級學校全民國防教育課程內容及實施辦法》，近期也編纂學齡前幼兒全民國防教育教材，打造出繪本「蕃薯村總動員」，繪本以「安全」及「防疫」為主軸，讓台灣黑熊、台灣獼猴、台灣雲豹這幾位主角，展開一場保家衛國的旅程。

故事由蕃薯村遭遇一連串的危機展開序幕，大野狼入侵蕃薯村，不但偷走食物，還破壞村莊，更帶來了四處傳染的病毒，讓動物村民們非常緊張，後來動物村民們同心協力、團結一致，發揮各自的力量，製作防衛武器及落實防疫措施，最後才趕走了大野狼及消滅壞病毒，解除了入侵者的危機。

教育部表示，故事情節傳達國家防禦戰備、全民防衛動員（民防）的概念，以及保護自身、守護家園、共同防疫的重要性，使幼兒、教師及家長了解國家（蕃薯村）安全與每一位國民（動物村民）息息相關。

教育部說，教材除繪本外，還包括教師用書及搭配繪本的有聲書、歌曲及律動影片等。教師用書則包含教學引導及教學資源兩大部分，教學引導充分說明繪本故事中涵蓋的全民國防教育概念；教學資源包含卡牌遊戲、走格子遊戲及創意歌曲律動等活動內容。

「蕃薯村總動員」繪本共印製2萬5510冊，已於去年12月中旬配送至全國各公私立幼兒園、公立圖書館及縣市家庭教育中心、社教館所及親子館等7442單位。