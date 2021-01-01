補校教師憶「大」學生 有人一讀46年、還有人拼雙學位

政府推動九年國民義務教育，國中小夜補校需求減、生源少，停辦已成趨勢，但仍有一群「死忠」顧客，尤其國小端無入學門檻，反而成為社區長輩心靈寄託的好所在，有人戲稱是「長輩版EMBA」，也有長輩說是「來念感情的」，即便已讀三年畢業取得學力證明，又再回鍋繼續讀，一晃眼就是46年，還有人在拚「雙學位」。

「兒子一年見不到一次，但我一周看你三次」台北市老松國小教師劉孟輝白天教小學生，晚上留校教「大」學生，一教就是15年，班上30位學生，有三分之二的長輩已經跟他十幾年，從學知識到照顧心靈，偶而還會幫長輩看政府公文，甚至有長輩期初、期末都拿「認知」檢核表給他填，填好後再交給醫院參考。他笑著說，他最「大」的學生已年近九十，也有新住民學生會帶著孩子一起來上課，兩個一起教。

劉孟輝也提到，曾有一位「大」學生畢業拿市長獎，還特意把兒女從美國叫回來，當天她盛裝出席登台領獎，相當開心。平常下課也常被學生簇擁，劉孟輝不只教課本知識，婆媳關係、解讀公文、兒女教養、申請護照全是他的服務項目，「反正家裡沒人問就來問老師」。

72歲的陳何月雲，去年六月剛從北市萬華國中夜補校畢業，在學三年全勤，上課都坐第一排，期中、期末考更是班上第一名，畢業時抱回市長獎。她笑著說，身邊不少同學都讀了好幾輪，還有人從萬華國中畢業後，跑去別的國中補校拚「雙學位」。

台北市河堤國小夜補校二年級學生陳紀麗美今年已75歲，早年家庭「重男輕女」，直到前幾年鄰居推薦她一起去讀補校，她才真正接觸教育。目前已讀一輪畢業，現在是念第二輪。她說，老了記憶力不好，所以才重新讀，現在讀得還不錯，捷運、高鐵、公車站牌都能看得懂，直誇老師很會教，現在腦筋也變得好，孫子也是她的小老師。

老松國小資深教師潘建勳已在國小補校服務30年，班上有位獨居長輩，白天到龍山寺做早課，晚上到補校上課，一讀就是46年，後來念到「廢寢忘食」，身體機能越來越差，幾年前過世。班上不僅有「大」學生，也有許多新住民，潘建勳台語、客家話都通，偶爾也跟學生學幾句菲律賓話，走進2020年尾的最後一堂課，教室更飄出家鄉味，一人端一菜，彼此共融交流。