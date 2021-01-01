國中小夜補校需求減招生難 停辦成趨勢

隨政府推動九年國民義務教育，國中小夜間補校人數、校數雙雙下降，根據教育部統計，100學年度國小補校287所，國中補校213所，108學年度國小僅剩215所，國中補校則剩172所，數量明顯減少；人數方面，100學年度國小補校有1萬2千人就讀、國中補校有7730人就讀，一直到108學年，國小就讀人數先減後增，目前約一萬人就讀；國中補校人數則持續銳減，僅5698人就讀中，停辦已成趨勢。

國中小校園白天是義務教育教學場所，夜間的補習學校，則是失學長者、新住民的識字場所，對於生源持續減少，有教育部官員認為這是必然結果，但目前仍穩定運作；也有地方教育官員透露，補校生源不穩，若沒達開班標準，也有學校會在開課前到附近菜市場宣傳「拉人」。

台灣自1968年推動九年國民義務教育，大幅提升國人識字率及教育水準，但早期農業社會失學者多，政府開設夜間補校，國小無入學資格限制，學費全免，一周平均上課三日，修業三年就能獲得畢業證書，課程內容彈性；國中補校及高中職業進修學校則需有年齡或學力資格證明，一周上課五天，課程相對嚴謹、艱澀。

北市某國小附設補校已成立40餘年，目前學生數71人，該校教務主任表示，生源主要是長輩跟新住民，語言、學生程度參差不齊，常讓老師傷腦筋，但補校運作屬服務性質，管理層面較無壓力，學生來得時間彈性，大家也是成年人，不需特別管束。

「有些老師今年願意教，明年可能就不ok」，不具名國小補校校長表示，補校老師白天教書，晚上加班領鐘點費，常忙到十點才能下班，不是每個人都願意，又因教師員額限制，有時還得拜託老師留下來幫忙，或向退休教師求援。

教育部國教署表示，國中小補校員額，由所在國民中小學依主管教育行政機關員額編制標準規定。