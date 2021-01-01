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原住民族教育發展計畫啟動 5年40所原民實驗學校

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
新年第一天，教育部及原住民族委員會將正式啟動「原住民族教育發展計畫」。記者趙宥寧／攝影
新年第一天，教育部及原住民族委員會將正式啟動「原住民族教育發展計畫」。記者趙宥寧／攝影

新年第一天，教育部原住民族委員會將正式啟動「原住民族教育發展計畫」，預計5年後將成立達40所原住民族實驗學校，另將著力課程、師資、人才培育，落實原住民族教育，維護民族尊嚴、延續民族命脈、增進民族福祉及促進族群共榮。

根據教育部統計，108 學年各級學校原住民學生總數為 13.8 萬人。教育部表示，依2019年6月19日修正公布「原住民族教育法」，發布「原住民族教育發展計畫（110年至114年）」，規畫未來5年原住民族教育發展重要方向，並自今年起，逐年辦理12項推動策略及64項具體措施。

針對原住民族教育發展計畫內容，教育部表示，體制方面，將成立原住民族實驗學校達40所；課程方面，將完成6族知識體架構及內容、發展6族原住民族教育及重點學校課程模組；師資方面，將輔導8所原住民族重點師資培育大學辦理原住民族語文師資培育計畫課程，引進原住民族耆老或具相關專長人士支援教學；人才培育面，即便受少子女化影響，仍穩定提供原民需求領域的大專校院原住民外加名額每年至少2000名，充分培育族群需求人才。

教育部也提到，1993年起推動「發展與改進原住民教育五年計畫」，截至去年底已完成5期計畫，未來將再透過各項策略與具體措施，包含規畫完整原住民族教育體系、發展民族教育課程、培育符應原住民族需求人才、推動族群友善多元共榮環境，鼓勵大專校院開設原住民族傳統文化相關課程，實踐原住民個人及原住民族集體教育的權利。

原住民 教育部 傳統文化

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