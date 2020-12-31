2020尾聲 青少年「怡情慧心」年度Top100書單（下）

延續上一篇五十本的書單，怡慧老師現在要推出怎樣的書單來讓青少年的閱讀，協助大家完成一個系統性的閱讀地圖呢？看書單之前，你要先告訴自己：今年我已經很努力奔跑了，謝謝如此認真的自己。今年我已經很勇敢了，謝謝每一個生命的坎教會我的事。希望用這些書墊高自己的視野，也期待這些書在我們氣餒的時候，順勢推我們一把，更希冀我們的生命因為有書的陪伴，在擁抱嶄新的一年時，更有力量去面對各種挑戰。

九、大人社會學系列：《懂得藏起厭惡，也能掏出真心》、《跌倒沒關係，沒人看見就好》、《當你又忙又美，何懼患得患失》、《有一種工作，叫生活》、《如果不行，就逃跑吧！》、《吃飽睡飽，人生不怕》、《功勞只有你記得，老闆謝過就忘了》、《為什麼我們總是愛錯？》、《誰偷走了他們的青春》、《當孩子的伯樂》

青少年總是不懂大人的世界，明明有委屈卻不說，明明想哭卻裝堅強，明明走在江湖裡，卻有自己美好的桃花源。他們到底怎麼做到的？透過文字他們讓你理解成人世界並非無塵純美，也會有刀光劍影的時刻，但如何保有內在的天真？你可以有心機保護自己，卻不能有心眼傷害別人。不管世界是光明還是黑暗，我們必須吃飽、睡飽，才有勇氣面對，若是面對了，還是覺得累的時候，你要選擇何種姿態優雅逃跑，這些作家都是「聊癒系」的大師，各個都超有暖度！

十、萌系生活系列：《五星級廚餘》、《好吃不過家常菜：韓良憶的廚房手帖

》《用一頓飯的時間旅行台灣菜的文化史》、《解愛：重返莊子與詩歌經典，在愛裏獲得重生》、《你的人生難關，三國都發生過！》、《你不能決定出身，但可以選擇人生》、《幸福瘦》、《用生理時鐘，養出好健康》

從小要告訴自己：好好生活、慢慢吃飯，生活越快，心要越慢。一年四時，十二節氣，你對生活的想像決定你對生活的品質。跳脫經年累月的思考慣性，讓你學會愛吃、懂吃，明白愛玩，懂玩，或許，生活雖有酸澀，卻能靈巧地擰出甜味。透過慢活萌系濾鏡，你可以間單卻豐富地做一道料理，走一段蜿蜒小道，坐看雲起夕落的靜謐，甚至只是汲取晨曦一片旖旎的燦爛，日子不管是好是壞，你的內心就能一切安好，歲月自然靜美無傷。懂得掌握生活的步調，自然調配出生活各種風味情韻，你就能找到萌系生活的秘訣——定、靜、安、慮、得。

十一、璀璨未來系列：

《最高自主學習法》、《下班後1小時的極速學習攻略》、《跨能致勝》、《個人品牌獲利》、《邊寫邊思考的大腦整理筆記法》、《打造理想人生的習慣大全》、《聚焦時間管理法》、《活出你的原廠設定》、《小老百姓的戰場行動守則》

趁著年末來個小省思，所謂「慎始」，擬定做好明年計畫，讓自己可以按圖索驥不拖拍，不失焦。懂得快思慢想，從小地方找到觸類旁通的連結，發揮多元創意，嘗試人生的各種可能，願意從失敗累積經驗，學習跨域擁有多重專業，運用思考工具，學會時間精算，真確找到人生方向，同時，面對困難能找到策略思考與面對……這樣的自己人生能不璀璨與亮麗嗎？

十二、科藝BooK思益系列：

《曲盤開出一蕊花》、《失控的群體思維》、《人類使用說明》、《你都沒在聽、通往世界的植物》、《燒杯君和他的偉大前輩》、《科學詭案調查》、《大腦如何精準學習》、《觀察的藝術》、《台灣絕景100攝影課》

歲末的此刻，別再錯過讓頭腦重整，凝視過往得失的一抹風景，你的努力讓生活變得精采萬分，承繼縝密的科學思維，也創新你的藝思，找到科學與藝術的合框，不只讓你活出邏輯思辨力，也映照疫情來臨的困境，我們還有藝術美感來妝點我們的美好人生，生活不只可以理性觀察，也能浪漫想像。請別錯過理性與感性交錯的平衡書單。

十二、投資寫作系列

《精準寫作》、《150年歷史的哈佛寫作課祕訣》、《寫作課：從閱讀經典寓言出發》、《打造五大關鍵寫作力》、《說故事的技藝》、《一句說重點》

閱讀是輸入，寫作是輸出。如何讓世代聲音被聽見，不只打動對方的感知，還能寫入讀者心底，有所迴響？經典老梗如何華麗變身讓讀者耳目一新？你想進行提案、行銷、社群經營，如何寫得精準又能讓讀者秒懂暖心？你的行銷不只有力又充滿趣味，找到步驟與方法，能讓廢文速變洗腦文，寫作的實用祕訣這些書籍都能讓你勾勒出寫作的新藍圖。

十三、史地行旅系列：

《自由的窄廊》、《寂寞終站》、《尋找台灣味：東南亞X台灣兩地的農業記事》、《古人原來這樣過日子：地表最強的66堂中國歷史穿越課、《歡樂宋：中國歷史上最幸福的朝代，沒去過宋朝，別說你到過人間天堂！》、《課綱中的臺灣史》、《如果歷史是一群喵》、《人類大歷史》

Covid-19大規模流行，生活秩序與慣性思考開始崩壞顛覆，封城鎖國的不自由，遠距關係與線上學習變成日常。當移動變成奢侈的想望，我們又該如何在內心自由的思緒中找到行旅的愉悅與自在呢？在歷史與地景的想像世界，我們彷彿窺見另一個世界的真實。雖然，每個時代都有傷痛，每個事實都有遺忘的片段，透過重新爬梳過往的史地行跡，我們看見時光長廊透進微光，收藏穿越時空的溫暖與真相。當我們站在時空的門扉前，推開它就能找到彼此探問的互動。