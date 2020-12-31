新住民子女學生占7.4％創新高 高中以上5年大增10萬人

我國新住民子女越來越多，教育部近日發布新住民子女就學概況分析，108學年各級學校新住民子女學生數合計31.2萬人，占全體學生總數之7.4％，再創新高點；且108學年新住民子女學生就讀高中、大學分別為8萬人、5.2萬人，與103學年人數相較，5學年間大幅增加5.5萬人、4.9萬人，合計增10.4萬人，顯示該生源重要性日增。

根據教育部統計資料顯示，108學年各級學校新住民子女學生計31.2萬人，占全體學生人數7.4%，較上學年微增 0.1 個百分點。觀察近5學年間變化，新住民子女學生人數及占全體學生比率逐年遞增，其中人數計增3.8萬人；占全體學生比率亦增1.6個百分點。

分析各學層新住民子女學生人數，108學年幼兒園及國小學生計2.6萬人及9.1萬人，不過，新住民子女出生人口也受少子女化影響，分別較103學年減少0.7萬人及5.6萬人。

至於國中新住民子女學生人數，5年間呈先增後減，先由103學年6.5萬人增至105學年7.6萬人，其後逐年遞減至108學年6.2萬人；至於高中及大專校院之新住民子女學生，則分別為8萬人及5.2萬人，5學年間大幅增加5.5萬人及4.9萬人，合計增10.4萬人。

至於新住民學生父母來源地區或國家，多為語言相近的大陸地區或鄰近東南亞國家。108 學年來自大陸地區者13.7 萬人，占4成4，越南11萬人，占3成5居次，印尼2.9萬人，占9.4%。

幼兒園、國小以及大專院校新住民子女學生以大陸地區居首，分別為1.5萬人、4.4萬人、2.5萬人，占該等級新住民子女學生55.7％、48.2％及48.1％；國、高中則以越南為主分別為2.7萬人、44.4％及3.3萬人、41.1％。

根據教育部統計分析，新住民子女學生三分之二集中於六都，以新北市 4.9 萬人、15.7%居首，桃園市3.7 萬人、占 11.9%次之，台中市3.6萬人、占 11.5%再次；占各縣市學生總數比率，又以連江縣近四分之一最高，金門縣亦逾1成 5，占比1成以上者皆為六都以外縣市。

不過，今年受新冠肺炎疫情影響，108學年度國際間交流大幅縮減，我國國民通婚的新住民人數降至1.4萬人，較上一學年度少7000人。