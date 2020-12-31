嘉義縣原住民族教育資源中心成立 盼延續原民文化資產

嘉義縣政府上午在番路鄉民和國中舉行原住民族教育資源中心揭牌儀式，縣長翁章梁偕同阿里山鄒族議員武清山，以及議員何子凡等來賓共同揭牌，資源中心以培訓族語師資，傳承民族語言文化，延續保存珍貴的原住民族文化資產為目標。

嘉義縣在地阿里山鄉鄒族原住民人口近6千人，還有散居各鄉鎮市的平地各族原住民，「原住民族教育法」去年修正通過，各縣市透過成立原住民族教育資源中心，為原住民族教育課程、教材及教學方法注入新元素。

嘉縣原住民族教育資源中心設立，由阿里山腳下的民和國中校長官志隆擔任執行秘書，將建構正義友善環境、培育專業族語師資、研發學習階段課程教材、建置數位學習平台、傳承民族語言文化以及實踐多元文化社會為宗旨。

揭牌儀式前，由民和國中學生與阿里山國中小教師，穿鄒族傳統服飾，表演歌舞，帶來歡樂氣氛，翁章梁由教育處代理處長李美華、官志隆、阿里山國中小校長邱獻萱等陪同，參觀資源中心設備。

「每種語言代表一種智慧！」翁章梁說，少數民族、弱勢語言面臨後繼無人或陷入下一代孩子只會聽不會講窘境，國家應拿出經費、投入人力協助傳承保存語言；多認識一種語言，也能傳承此民族智慧與想法，除學習自己母語，也鼓勵大家多學習不同語言，認識不同文化。