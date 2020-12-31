境外生元旦起暫緩入境 陸生群組焦慮：千萬別離台

中央流行疫情指揮中心宣布明年元旦起外籍人士暫緩入境。教育部也配合指揮中心措施，昨晚宣布，明年1月1日0時起（以當地搭機時間為準）暫緩受理境外學位生入境的申請方案，含所有學生，以及先修華語的外交部台灣獎學金受獎生。陸生返台推動組在臉書粉專呼籲陸生「千萬不要離台」。

教育部表示，截至12月30日下午5時統計，已入境的境外學位生有1萬9471名，已核准但尚未入境者，有49名。這49名境外生因持有12月30日前「教育部專案許可並由學校核發的境外生入境許可證明」，後續仍可來台。目前是學期末，非入境高峰期，這個月境外學位生入境人數僅115人。

至於何時能恢復開放，教育部表示，後續將配合指揮中心指示，規畫境外學位生申請入境作業。