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109年公費留考錄取率23.9％ 創歷年新高

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年公費留考錄取131名，平均錄取率為23.6％，創歷年新高。本報資料照片
今年公費留考錄取131名，平均錄取率為23.6％，創歷年新高。本報資料照片

教育部於今天公告2020年公費留學考試錄取名單，並於同日寄發考試筆、面試成績單。今年共554人報考，進入面試人數172名，面試到考人數168名，共錄取131名，平均錄取率為23.6％，創歷年新高。錄取生要在明年4月1日起到8月31日間，與教育部簽訂行政契約，2023年9月30日前辦妥出國手續。

教育部統計，「一般公費留學」錄取101名、「勵學優秀公費留學」錄取五名、「原住民公費留學」錄取10名、「身心障礙公費留學」錄取五名及「赴新南向國家公費留學」錄取10名。

教育部表示，為配合政府推動「新南向政策」，培育我國熟稔該地區的高階人才，今年「赴新南向國家公費留學」，錄取宗教／哲學、南亞區域研究、東南亞研究、非物質文化資產、東南亞／南亞法制、高齡社會、性別研究、族群與移民及新媒體藝術等九個學門10名考生，預定赴印度、泰國、越南及新加坡等國家留學。

今年度原住民公費留學預定錄取10名，足額錄取10名，錄取的原住民公費留學生出國進修研究領域除原住民族教育及多元文化教育之外，也包括戲劇、民商法學、公法學、科技傳播與社群媒體、人口學、管理學及分子細胞及再生生物學等共計九個不同的專業領域。

教育部表示，考生如對成績有疑義，可於成績單寄發次日起10日內，即110年1月10日前填寫「面試成績複查申請書暨查復表」申請複查成績（以郵戳為憑，遇例假日順延至第一個工作日寄出，即1月11日前），並檢附原成績單影本、貼足掛號回函郵資，以通信方式向教育部行政協助單位國立台灣大學教務處研究生教務組提出申請，逾期不予受理，申請複查成績以一次為限。

另外，今年受新冠肺炎疫情影響，教育部國際司科長曾素貞日前表示，2017年底錄取的考生，最遲於今年9月30日前要出國，教育部已開放這批學生申請暫緩一年出國。

教育部 公費 留學

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