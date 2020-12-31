反擊范雲指控 華藝：未壟斷市場

華藝公司架設的學術論文資料庫，被質疑配合中國大陸政治審查，民進黨立委范雲昨天呼籲，政府應推動學術資料庫公共化，防止單一壟斷的商業公司。華藝公司發出聲明稿表示，在台灣期刊多採非專屬授權合作，授權多家廠商推廣內容，許多期刊單位在自己的網站也開放免費下載全文，並無壟斷的情況。

華藝表示，國外推動「開放取用」有其發展背景，目的是打擊期刊壟斷，而非針對資料庫業者，資料庫也無法壟斷，例如頂尖期刊要求作者投稿時，將著作權讓給該期刊，使讀者沒有別的選擇，台灣期刊出版業沒有這個現象。

華藝進一步指出，國外推動開放取用，針對的是商業期刊出版社，也非資料庫公司，台灣也沒有學術期刊昂貴的問題，多半能在期刊自己的網站免費下載全文；台灣學術資料庫也不是只有華藝，至少還有另外2家廠商提供服務。

華藝表示，凡是授權華藝的期刊單位，一旦決定要「開放取用」，全球研究者在華藝國際版網站不需要任何費用，找到文章即可免費下載全文，截至今年第3季，已有12%期刊選擇「開放取用」。華藝指出，公司在20年前就呼應政府政策，投資數位內容產業，政府現在何須浪費公帑，再做一個市場機制早已做到的事。