如何評斷一校退場指數？財務、教學比註冊率更重要

教育部今天公布109學年各大專校院註冊率，12所大專校院註冊率未達六成瀕「淹水線」，校數是三年最高。比如台灣觀光學院僅三成九、聖約翰科大約四成、台灣首府大學不到四成五。中華浸信會基督教台灣浸會神學院屬宗教學校，註冊率近五成八也不到六成。教育部強調註冊率非唯一把關標準，有些學校學生少但財務健全，連兩年註冊率未達六成，不一定會被列為專案輔導學校。

今年註冊率界於五到六成的學校包括環球科技大學、台北海洋科技大學、慈惠醫護管理專科學校、建國科技大學、遠東科技大學、明道大學；界於四到五成的學校包括東方設計大學、大同技術學院、台灣首府大學、聖約翰科技大學。台灣觀光學院註冊率是全國最低，僅占39.47％。其中聖約翰科大、大同技術學院、台灣首府大學三校已連續兩年註冊率未達六成。

教育部技職司長楊玉惠表示，教育部將體質出狀況、恐退場的學校列為「專案輔導」學校，但註冊率不是唯一指標，財務和教學品質更是關鍵。列專輔是綜合考量結果，包括學校積欠教師薪資，且經教育部依教師待遇條例處以罰鍰，或學校財務明顯惡化等。學校若被教育部列入專案輔導名單，三年內未能改善，主管機關應要求停招，並在停招後一年停辦。

為公開財務狀況，教育部今年首度公告各校可用資金，四校108學年可用資金為負數，包括中山醫學大學負2億1898萬元、真理大學負6749萬元、台灣觀光學院負1399萬元、台灣神學研究學院負121萬元。