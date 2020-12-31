六年一貫實驗中學雙語教育 中信實中打造接軌國際優質大學之路

國高中階段國際學校新選擇！臺南市中信國際實驗教育機構(CTBC International Academy，CIA中信實中) 跳脫傳統教育、提供多元學習環境，以學生為中心、六年一貫的國際教育，啟發學生找到學習熱情，培育具備國際視野，接軌未來世代的全方位人才。

中信實中提供優質的學習環境，特色空間讓孩子學習不再侷限於教室中；音樂課程讓每位學生都會樂器演奏。 圖／中信實中 提供

中信實中2020年首屆畢業生表現亮眼，錄取加拿大英屬哥倫比亞大學UBC、比利時魯汶大學、荷蘭阿姆斯特丹大學及美國印第安那州立大學ISU全額獎學金等名校，雙語教學成果斐然。中信實中以質性評述取代分數成績排名，讓學生可以在沒有升學壓力下適性發展，優質師資輔導申請國內、外大學或中信金融管理學院「全英文」國際班，在未來升學的道路上超前部署。

中信實中執行長鄭欽哲表示，實驗教育打破傳統學習框架、培育學生全人發展，中信實中規劃語文、藝術、科學、社會、運動、生活共六大學群的國際課程，讓學生跨領域探索多元知識，幫助他們培養主動學習的熱情、養成獨立思考的能力，課程更提供多種外語學習、多元才藝與技能課程，全方位的課程選擇讓學生自由發展。

師資方面，中信實中聘請多位具教學證照的歐美外籍教師，開設實務英語課程，提供沉浸式學習環境，將英語會話自然融入生活之中。此外，每位學生入學後可選擇一項樂器學習，由專任音樂博士教學，指導學生樂器演奏及樂理課程，增進學生個人藝術涵養及樂器演奏技巧，並安排獨奏或樂團音樂發表會，為學生的學習履歷及自信加值。

中信實中學生與外籍教師互動自然，學習不僅止於課堂上，課後更養成良好的師生互動，將英語會話融入生活。 圖／中信實中 提供

高中階段辦學成果亮眼，實驗教育向下延伸，設立中信實中國中部，除了美語課程外，數學、自然、社會等課程，也同步以雙語教學，並與臺南知名學校策略聯盟，以專班方式加強數學、自然科學領域；同時安排績優中信金融管理學院菁英學生進行三人以下小班制學科輔導，面面俱到確保學生升學競爭力。

中信實中規畫優質的學習環境，特色學習空間處處都是學生的教室，Skywalk, Study Bungalow, Art Workshop, Culture Hub隨時可見學生自由學習，並與中信金融管理學院共用26公頃的廣闊美式校園，共享高爾夫球練習場、網球場、ICRT Tainan錄音室等設施及國際資源，軟硬體兼具打造孩子接軌國際的學習能力。

中信國際實驗教育機構官方網站： ia.ctbc.edu.tw/