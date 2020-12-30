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註冊率背後的秘密 私校靠減招500人讓數字變美麗

聯合報 / 記者馮靖惠／即時報導
教育部今天公布109學年度大專新生註冊率，有12校低於六成。事實上，註冊率可透過「寄存名額」來美化，真實情況可能更慘。圖／聯合報系資料照片
教育部今天公布109學年度大專新生註冊率，有12校低於六成。事實上，註冊率可透過「寄存名額」來美化，真實情況可能更慘。圖／聯合報系資料照片

教育部今天公布109學年度大專新生註冊率，有12校低於六成。事實上，註冊率可以透過「寄存名額」來美化，真實情況可能更慘。目前各大學寄存在教育部的總招生名額約5萬多個，有私校一年就寄存500多個，且根本不會取回，因此有大學主張，教育部應該公布各校「寄存名額/註冊人數」，才能反應真實情況。

教育部提醒民眾，可從學校財務資訊了解辦學狀況。但109學年度註冊率不到六成的12校中，負債比都是個位數，且可用資金僅東方設計大學超過6000萬元，其他學校都低於5000萬元，台灣觀光學院是負數，明道大學更無資料可查。

一名私立大學大學財務長就表示，財報品質有好有壞，大學可能找小型或願意「配合」學校的會計師事務所簽證美化財報；尤其若光看「負債比」更不精準，例如輔大、中山醫學大學負債比超過三成，但多是因為買地、蓋大樓，並非財務不佳。

教育部 註冊率

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