教部取消甲等上限 6千名教保員考績不用再輪流拿乙

公立幼兒園教保人員考核有75％甲等上限，即便整年無過失、表現良好，也和同事面臨「輪流拿乙等」的不合理待遇。全教總日前召開記者會替教保人員抱不平，立委萬美玲也提出質詢。教育部國教署昨邀相關團體召開會議，會中決定取消考核甲等75％設限，預計在明年初公布，不過，教保員主張考績甲等獎金應比照正式教師，因涉及地方財源，教育部將在明年1月邀地方討論。

「公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法」規定，一園所僅75％教保員能拿甲等，拿乙則停留原薪級。影響全國約有6000名公立幼兒園教保人員權益，即便整年無過失、表現良好，也和同事面臨「輪流拿乙等」的不合理待遇，不僅影響轉任薪資，也讓專業形象備受質疑。全教總也指出，若一間幼兒園只有2名教保員，2人輪流拿乙，要晉級到最高薪級至少要等29年，職涯少領100萬元以上。

教育部長潘文忠日前答詢允諾朝如實考核調整，教育部昨晚邀公幼教保員自救會與全教總召開協調會，公幼教保員自救會吳姓代表指出，會中確定取消考核甲等75％設限，教育部將提前在明年1月初公布新制，未來朝如實考核進行。

不過，現行契約進用教保人員考核小組皆由園所主管指派，不須經公開遴選，也不一定具教保員身分，公幼教保員自救會訴求考核小組應納入教保員。對此，教育部則是在會中回應，考核細項會在契約進用辦法裡一併修改，預計明年1月中旬發布。

由於公幼教師適用教師法，公幼契約進用教保員適用勞基法，兩者適用不同制度，申訴管道也不同。吳姓代表指出，公幼教師若不滿考核結果，可向上呈報教育主管機關；公幼契約進用較保員僅能循勞動檢查、勞資調解管道，但勞基法是針對勞動條件進行查核，並沒有針對教育工作者的考核機制，教保員想申訴，形同「求助無門」。

考績獎金部分，教保員希望比照教師有甲等1.5個月考績獎金，教育部僅回應，此事地方與中央須互相尊重，會儘快在明年1月中旬邀地方討論。

公幼教保員自救會預計明年1月23日到教育部門口陳情，教育部雖允諾取消考核甲75％規定，但吳姓代表指出，目前教育部僅承諾第一項訴求，另三項訴求（考核小組、申訴制度、考績獎金）仍未獲具體回應，昨會議僅是初步溝通，陳情行動仍依計畫進行。