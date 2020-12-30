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20位大使台中校園談駐外經驗 學生：外交應變好高壓

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市教育局今年9月舉辦「大使帶你遊世界」下學期將深入私立高中職。圖/台中市教育局提供
台中市教育局今年9月舉辦「大使帶你遊世界」下學期將深入私立高中職。圖/台中市教育局提供

台中市政府教育局本學年度在公立高中舉辦「退休大使帶你遊世界」講座，邀請20位大使分享自身駐外的經歷及學習英語經驗，透過師生交流拓展國際視野，下學期大使們將進入私立高中職分享。

教育局昨天在惠文高中舉辦「大使帶你遊世界成果發表會」邀請學生分享心得。

台中市副市長令狐榮達是資深外交官，他表示，市府重視教育，希望提升學生的國際教育品質，今年9月起安排20幾位大使入校分享，迴響熱烈，感謝退休大使願意至各公立高中分享駐外經驗，讓學生能夠知己知彼提升自身競爭力。

對外關係協會會長夏立言曾任印尼代表丶外交部政務次長等職。他提到駐外人員最大的工作就是製造雙贏，駐外時幫國家爭取權益，退休後則深入校園，啟發孩子對國際事務的好奇心，希望藉此傳承經驗與知識並回饋社會。

台中女中學生張珈恩表示，聽過大使演講後，除獲得許多國際禮儀知識，也對於外交人員的臨場應變能力與高抗壓性印象深刻。

清水高中學生曾梓瑜提到，藉由大使分享，讓學生們了解大使的外交生涯及國際情勢，體會到外交是每個人共同的責任，打開前所未有的想像空間。

教育局指出，為讓更多學子受益，教育局規劃明年起邀集大使至全市各私立高中分享英文學習歷程及駐外經驗分享。

教育局長楊振昇説，109學年度已增聘10位外師，全市外師增聘至35位，舉辦高中職雲端英語學堂，增加學生與外師對談機會，精進語文能力。

台中女中、惠文高中及台中二中也與國外學校合辦「雙聯學制」，學生可到國外修習學分與學程，期待未來有更多駐外官員帶給學生新視野，透過跨領域課程培養國際人才。

教育局 台中市 夏立言

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