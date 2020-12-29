109學年度大專新生註冊率 明早10時線上看

少子女化日益嚴峻，大專院校生源受影響，近十年恐掀退場潮，師生權益備受關注，教育部明天上午10點將公布109學年度大專新生註冊率，供外界參考。

不過，教育部過去將註冊率連兩年不到6成列為「專案輔導」指標，考量有些學校「小而美」，目前已刪除此條款，民眾若要參考各校辦學財務狀況，可從「大專校務資訊公開平台」取得相關資訊。

行政院院會上月通過私校退場條例草案，全案已送立法院審議。私校若師資不足或教學品質出問題，將被列為「預警」學校。若情況未改善，會被列為「專案輔導」學校，法案上路後，教育部將對外公布專案輔導學校名單，但「預警」學校仍不會公布。

過去大專院校註冊率若太低，會被列入專案輔導名單，教育部也會要求學校提報改善計畫，視情節輕重停止部分或全部的獎補助款，以及部分或全部班級的招生。外界更將大專院校註冊率過低的名單，戲稱為學校的「死亡筆記本」，不過，「專案輔導」評估指標已不見註冊率。

教育部考量有些學校學生人數少，但董事會仍持續挹注財源，資金不一定全來自學費，辦學財務狀況不因註冊率低而受影響，今年6月修正「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」，移除全校學生數未達三千人，且最近二年新生註冊率均未達百分之六十之規定。

註冊率不再是永續辦學的參考指標，民眾若想了解大專院校辦學、財務狀況，可至「大專校務資訊公開平台」上查詢，包含各校可用資金增減情形、學雜費收入及總收入、負債金額及總資產金額、財務相關比率等，了解各校財務狀況。