聽新聞
test
0:00 / 0:00
教保員123上街頭拒輪流拿乙等 教部先釋出善意協商
【110學測】
全國約有6000名公立幼兒園教保人員，因受限於「一園所僅75％能拿甲等考績」法規，長期被迫「輪流拿乙等」。公立幼兒園教保人員將於明年1月23日上街頭到教育部陳情，截至中午前已有600多人報名。教育部今天傍晚由國教署長與四名自救會代表、全教總代表協調，希望尋求共識化解僵局。
教保員自救會123的陳情提出四大訴求：解除考績甲等限75%、考核比照教師、設申訴制度、有考績獎金。其中75％甲等設限制教育部日前已同意刪除。
全教總幼教委員會主委楊逸飛表示，除了教保員，全教總希望包括社會工作人員、護理人員、廚工與職員等所有契約進用人員，也一併取消75%考績甲等設限，「教育部不能只做半套。」
追蹤深度內容：
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言