教保員123上街頭拒輪流拿乙等 教部先釋出善意協商

全國約有6000名公立幼兒園教保人員，因受限於「一園所僅75％能拿甲等考績」法規，長期被迫「輪流拿乙等」。公立幼兒園教保人員將於明年1月23日上街頭到教育部陳情，截至中午前已有600多人報名。教育部今天傍晚由國教署長與四名自救會代表、全教總代表協調，希望尋求共識化解僵局。

教保員自救會123的陳情提出四大訴求：解除考績甲等限75%、考核比照教師、設申訴制度、有考績獎金。其中75％甲等設限制教育部日前已同意刪除。

全教總幼教委員會主委楊逸飛表示，除了教保員，全教總希望包括社會工作人員、護理人員、廚工與職員等所有契約進用人員，也一併取消75%考績甲等設限，「教育部不能只做半套。」