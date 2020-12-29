聽新聞
test
0:00 / 0:00
家長不爽就灌爆首長臉書 官員扛不住「先懲處再銷過」
【110學測】
過去許多校園內的不法情事，現在因為網路被攤在陽光下，越來越多遭質疑不適任的校長或教師被爆出。有地方教育局處官員坦承，許多家長在臉書發文指控老師或校長言行不當，甚至灌爆首長臉書，希望官方一兩天內就要處置。礙於輿論壓力，主管機關只能盡快懲處「以消民怨」，甚至有些案件是「事後再銷過」。
例如新竹一所國中棒球隊驚傳集體性侵事件，新竹市政府今年6月確認校方和球隊管理有疏失，教育處長請辭；校長、主任各記一支小過，球隊解散。但仍無法平息家長怒火，市長林智堅臉書湧入家長留言要求處理。
第一線現場教師認為，公部門的壞習慣是「悶著挨打」先認錯，但申訴過後的真相是什麼，外界仍無從得知。
▌追蹤深度內容：
【荒唐校長／下】官員「先懲處再銷過」解決輿論民怨 對校長公平嗎？
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言