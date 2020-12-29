家長不爽就灌爆首長臉書 官員扛不住「先懲處再銷過」

過去許多校園內的不法情事，現在因為網路被攤在陽光下，越來越多遭質疑不適任的校長或教師被爆出。有地方教育局處官員坦承，許多家長在臉書發文指控老師或校長言行不當，甚至灌爆首長臉書，希望官方一兩天內就要處置。礙於輿論壓力，主管機關只能盡快懲處「以消民怨」，甚至有些案件是「事後再銷過」。

例如新竹一所國中棒球隊驚傳集體性侵事件，新竹市政府今年6月確認校方和球隊管理有疏失，教育處長請辭；校長、主任各記一支小過，球隊解散。但仍無法平息家長怒火，市長林智堅臉書湧入家長留言要求處理。

第一線現場教師認為，公部門的壞習慣是「悶著挨打」先認錯，但申訴過後的真相是什麼，外界仍無從得知。