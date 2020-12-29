他建議砍掉廢課、升旗 一天改上6節課讓網友力挺

台灣國高中生上課時間長，讓學生吃不消，之前有網友提案希望將上課時間改成早上9點半到下午5點，不到兩周就吸引超過8千人連署，這議題持續在網路上發酵，有人在PTT貼文回憶起學生時期上課節數太多，連周末還要上輔導課，讓他建議一天6節課就可以了，大多數網友也相當支持這項提議。

這名網友看到新聞報導學生連署改上課時間，讓他想起高中時的痛苦3件事：考試、上學時間、便當。他說以前清晨6點半起床，7點到校後還得要打掃、升旗，接著上完8節課後還得去補習，直到上了大學才覺得這種時數有夠恐怖。

原PO還說國中時期更誇張，「還有夢幻第9節課，週六還要去上半天輔導課，到底整天泡在學校要幹嘛？培養當社畜超時加班的能力喔？」他認為應該要把廢課和升旗砍一砍，一天6節課就夠了，提議一出引起網友們熱烈討論。

多數人都贊成縮短上課節數，「贊成啊，坦白說幾點跟我無關，日本也是9點左右到校，人家還3點放學，也是很多精英」、「覺得早點下課讓學生有時間做自己的事比較好」、「沒理由不贊成，現在想想以前長輩說什麼做什麼，輔導課都乖乖參加啊有用嗎？還不如多點時間玩、發展興趣、睡覺都比較實際」、「贊成啊！記得高中時每天睡個6小時就要撐過一天，有夠地獄」、「不錯啊，睡飽一點讀書還比較有效率」、「贊成啊，以前第一節課根本都在補眠」。

不過也有少數人不贊成更改，「無所謂~出社會跟別國競爭，才會知道差那兩小時有差」、「改9點，爬不起來老是遲到的還是會遲到，父母要上班都」、「不贊成，沒配套就會變成爛措施」。