台南狼師性侵近20年 校長等20人知情不報遭重懲

台南市去年間涉及性平並遭解聘的張姓老師，依審已遭判刑，教育局今天公布相關人員懲處結果，共有17人分遭記過等處分，另有3人已退休並逾時效，追回考績獎金。

張姓老師教學認真，曾獲資深優良教師獎勵，去年間被控長期來在所任職的兩所國小，對學生做出性侵的不法行為，案經檢方提起公所，一審判張姓老師4年10個月。

台南市教育局也啟動調查，分3截斷進行訪談，追究相關責任。今天公布懲處結果，總計6人各記1大過、記過5次1人、記過2次1人、記過1次2人、記過1次2人、申誡2次5人、申誡1次2人，共17人遭受懲處。另有3人因已退休，逾懲處時效，重行改核當年度考績，並追回考績獎金。

教育局表示，行政違失部分，因橫跨兩校，且相關行政人員輪動幅度大，在調查時分三階段進行，第一階段調查99年至案發時期，調查結果認定該校對於性平教育知識掌握不足，且對於校內空間管理鬆散，顯有疏失，除將原任校長調任為教師職，並記1大過處分，另校內共10人遭記過或申誡。

第二階段為張於前一所學校任教時期，經調查確認當時督學、校長及行政人員，知悉疑似性平事件未通報，亦未依法處置，認定有違失，督學記1大過，另校長已退休多年，逾懲處時效，改核當年度的考績，行政人員則分別依違失事項記過處分。

第三階為張員調校後至99年期間，查當時的校長及行政人員，知悉校內有其他疑似性平及體罰事件，並未依法通報及處理，5人遭記過及申誡處分。另有2人已退休，逾懲處時效，因此重行改核當年度考績，並追回考績獎金。

教育局表示，已從上到下全面檢討改進，相關改進措施也獲監察院肯定，包括訂定「台南市政府教育局所屬學校辦理性侵害性騷擾或性霸凌預防教學注意要點」及「台南市政府教育局轄屬各級學校辦理校園性別平等教育及性侵害性騷擾或性霸凌事件注意要點」，全面制度化調查及處理相關流程。