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這研習吸引全台五分之一國中小師參與 連潘文忠都吃驚

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
任教超過40年的台南市仁德國小社會科任教師黃美女，參與夢N社群共備研習已兩年，今年也在台南二中擔任課堂實踐家，上台分享教學變化。記者趙宥寧／攝影
任教超過40年的台南市仁德國小社會科任教師黃美女，參與夢N社群共備研習已兩年，今年也在台南二中擔任課堂實踐家，上台分享教學變化。記者趙宥寧／攝影

研習偶爾帶給外界枯燥的印象，但從偏鄉中小學發起的教師專業自主成長研習「夢的N次方」，今年已邁入第六年，全台3.4萬名國中小教師都曾參與過，今年8場次更吸引破萬教師報名，參與研習學習教學方法，並加入社群共備隨時有後援增能，回教學現場親身實踐，成為課堂實踐家，重新回到研習現場，分享各自課堂實踐歷程、教案，為教學現場注入更多能量。

「研習只會空下好多座位，不會說座位已滿」，教育部潘文忠笑著說。但今年8場夢N研習，吸引超過1萬教師報名，最後限額錄取7千位，今年有867位課堂實踐家，明年預計有1200位，會在明年11場次繼續分享。

潘文忠也自嘲「當時離開教育部九個月，也有衝動想去報名夢N」，他說，作為教育人，每個人都有實踐的衝動，這是教育人的根本，而夢N引導教師從參與者到成為課堂的實踐家，不斷對外分享經驗。

任教超過40年的台南市仁德國小社會科任教師黃美女，參與夢N社群共備研習已兩年，今年也在台南二中擔任課堂實踐家，上台分享教學變化。

她說，過去以「講述法」進行教學，但學生常聽不下、上課東倒西歪，這學期改用魚骨圖整理日制時期的殖民統治；用韋特圖整理林獻堂蔣渭水的差別；三代家庭成員調查表，讓學生訪問祖父母，也讓學生了解少子化現象；透過重點卡片，讓學生整理台灣各地特色，編製成桌遊，教學比以前更活潑有趣，學生參與度也變高。

「在學員參與研習過程中，也會詢問要不要加入教學共備LINE群組」。夢N社群召集人、北市金華國小退休教師洪夢華說，大場次研習結束後回到小社群繼續共備，還依出版社分班，她也發現有5大改變，教師省思教學方法，也體驗集思廣益分享知識的喜悅，老師也樂於分享教學專業，進而有更創新的教學方法帶動課堂，教學現場也有更多可能性。

「夢的N次方」由南投縣爽文國中教師王政忠發起，當年一篇臉書貼文引來教育部的回應，至今已邁入第6年，累積參與者3.4萬人，是全台國中小教師的五分之一。王政忠表示，因應教學現場需求，研習場次從五大考科擴展到藝文、特教，今年更加入體育，明年也預計在新北試辦健康教育，教師參與研習學習教學法，若有意願實踐，可再加入共備社群參與更多課程，再將實踐計畫分享給更多教師，讓更多有熱情與想法的教師一同共襄盛舉。

夢N如何打動教師，吸引破萬人參與？王政忠表示，教學理論不是不重要，但老師仍想知道在教學現場可以怎麼做，因此研習講師都是中小學的一線教師，這些教師在社群也有一定影響力，老師參與研習，可以學到已經實證過的教學策略，不單只是教學理論。

偏鄉中小學發起的教師專業自主成長研習「夢的N次方」，今年已邁入第六年，今舉行成果發表會。記者趙宥寧／攝影
偏鄉中小學發起的教師專業自主成長研習「夢的N次方」，今年已邁入第六年，今舉行成果發表會。記者趙宥寧／攝影

教育部 潘文忠 新北

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