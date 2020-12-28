嘉縣罕病童桌球比賽沒前三名 竟被罰鴨子走路與開合跳

人本文教基金會今年5月接獲檢舉，嘉義縣一名小學五年級男童右下肢罹患「硬纖維瘤症」為特教生，參加社團桌球比賽，沒得前三名，竟被桌球社團教練體罰鴨子走路和開合跳，函文給嘉義縣教育處，但教育處竟認為不是體罰，是遊戲活動，處理太離譜。

嘉義縣教育處回應，校方第一次已請中正大學成立校外調查小組，認定教練認為沒前三名的學生也要有體能訓練，有再三詢問該生是否願意，動機過程與結果均不符合體罰；不過家長對調查不滿意，該名教練已離職，會再請第三方專家鑑定是否為體罰，若屬實將依教師法懲處教練。

人本教育基金會南部辦公室主任張萍說，該名男童參加校內桌球社團，因沒擠入前3名，今年4月底被教練處罰開合跳30下，因罹患疾病，腳疼痛難耐，未料5月初，又被楊姓教練處罰鴨子走路，必須繞桌球三圈，人本接獲家長投訴，判斷是教育部禁止的體罰，向校方反映，竟回說是「遊戲活動」。

賴姓男童被家長帶去人本投訴時說，當時蹲著腳抱著腳踝，走路三圈，也不只他一個人被處罰，腳很痠痛。家長也出示男童的診斷病例，男童右下肢罹患硬纖維瘤症，為惡性軟組織肉瘤。

張萍說，男童今年4月才開刀，竟被這樣處罰，教練還稱是體適能訓練，不是體罰，今年6月4日去函嘉義縣教育處沒有下文，9月再發文，嘉縣卻僅回「校方於5月4日接獲陳情人意見表達書後，是日完成校安通報並查處，告戒教練應加強留意個別學生身心狀況，如有再犯將予以解聘。」

張萍說，回文完全沒有提及楊教練體罰情事是否屬實？校方查處結果為何？明顯避重就輕，有違督導之責。學校僅聽信楊教練單方說詞即為判斷，未展開客觀調查，程序顯有嚴重瑕疵，應退回學校調查報告不予備查，並要求校方啟動正式調查，查明屬實後依法解聘。

嘉義縣教育處代理處長李美華說，體罰的認定是依據教師主觀意識上是否有懲罰意思，事發當下，屬於社團的體育時間，孩童從事的也是體育活動，縣府判定無體罰疑慮，且家長也知曉該社團屬於體育性質，「鴨子走路」是孩童回家後才告知家長，因此縣府並未對事件懲處。