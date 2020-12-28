快訊

狂狷的隱遁者：我看七等生紀錄片《削瘦的靈魂》

西門町正妹「找到乾爹了」 親曝鬧區舉牌真實動機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教育部擬放寬港澳高中生來台限制 私中樂見其成

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

我國開放各大專校院招收港澳生，高中階段港澳生只能讀新北市華僑高中。教育部統計，去年台灣各級學校僑生、港澳生人數達2萬8805人，七年內增九成，有意來台就學的華人變多。為擴大生源，教育近日預告修正相關草案，擬開放各高中職招收港澳生。高職主管樂見其成，並說台灣技職教育品質勝過鄰國、美國，將吸引生源。華僑高中校長鄭文洋則說，近日香港政治變化，確實有高中生打算來台。

為吸引更多港澳生來台讀高中，教育部近日預告修正香港、澳門居民來台就學辦法，將開放沒有台灣合法居留身分的港澳生，以就學名義來台讀書。另開放國內各公私立高中職收港澳生，不再侷限於華僑高中。不過港澳高中生未成年，教育部表示，考量他們不見得與家長一同來台，將開放高中校長或董事長、董事擔任港澳生的在台監護人，行使在台期間的監護權。

私立高中職教育事業協會理事長、莊敬高職董事長王傳亮樂見其成，他表示，我國高中階段技職教育品質勝過鄰國、美國，有吸引力。政府目前只開放只開放越南、馬來西亞等東南亞七國僑生來台讀書，港澳生來台只能讀華僑高中，校方發現僑生來台求學情況日益踴躍，許多人選擇餐飲科、表演藝術科就讀。

目前唯一收港澳高中生的華僑高中校長鄭文洋分析，該校現有三名港生，沒有澳門生。近期香港政治動盪，確實有港生詢問來台讀高中的可能性。若修法通過，頂尖高中也加入招生行列，有望增加生源。港澳與台灣學制不同，僑中目前按港澳生原本就讀的中學年段，安排來台銜接合適的年級，沒有太大的銜接問題。

但一名高中教師表示，未成年學生的監護責任繁重，草案規畫由高中校長或董事長、董事擔任港澳生的在台監護人，若來台學生數量增加，學校主管恐分身乏術，難落實監護權。教育部國際及兩岸教育司表示，草案仍在預告期，明年2月22日前開放民眾提出意見。

教育部 香港

延伸閱讀

桃園排球人才外流 國高中端今討論三級培訓

欽賢國中餐廳有無敵美景 企業贊助午餐費

師資生實習半年全無津貼 教部：只是學習、非單獨授課

實習半年無收入 9校學生會籲恢復師資生津貼

相關新聞

反行政院「私校退場草案」 高教工會：勿再重蹈覆轍

如果沒有私校退場條例，教育部是否真的就沒有武器（現行的法源依據或行政權力）來監督或導正私校不良辦學和惡性倒閉的弊端？答案是，當然有，只看你有沒有決心運用而已。

教育部擬放寬港澳高中生來台限制 私中樂見其成

我國開放各大專校院招收港澳生，高中階段港澳生只能讀新北市華僑高中。教育部統計，去年台灣各級學校僑生、港澳生人數達2萬88...

先懲處再銷過？校長荒唐行徑百出 但也有人被鄉民公審

部分縣市的國中小校長考核、遴選制度淪為虛設，校長職務甚至成為各方利益籌碼，加上現在是開放透明的社會，校長若貪圖一時之便，...

監委關注私校退場機制 蘇貞昌提三大重點

監察委員賴鼎銘今天關注私校退場及師生權益保障問題；行政院長蘇貞昌說，私校退場機制重點包括學生受教權維護、教職員工作保障、...

陳其邁今擔任一日教保員 宣布高雄臨時教保員明年加薪

高雄市鳳山區新甲非營利幼兒園今天啟用，市長陳其邁與教育局長謝文斌體驗擔任一日教保員，與小朋友洗手手、做飯糰還跳舞，陳其邁...

全球首例！中研院雙原子碳研究有望發展半導體材料技術

雙原子碳 (Free C2) 是自然界中比較不穩定的分子，僅能在燭光中藍色火焰或宇宙星際中才能觀察到它的存在。相較於穩定...

校園遊具汰換 傳業者囤貨

教育部日前針對全國國小、幼兒園遊具進行調查，不合格率卻達八成之高，要求二○二二年八月前須全數改善完成。各縣市教育單位正努...

多校聯合實作活動 9校百名師生齊聚清水吳厝國小

為培養學生自主、合作、探究的能力，台中市清水吳厝國小加入「台中市戶外教育聯盟」，聯盟成員除定期辦理工作坊外，每年都會在吳...

「罐罐難過，罐罐過」 基隆安中贏得適應體育教案首獎

基隆市安樂高中特教老師劉佳宜、余芷涵設計「罐罐難過，罐罐過」教案，運用資源回收物品供特殊生與一般生運動，相互發揮創意並建...

擴大招港澳生 教部研擬開放境外申請來台讀高中

為擴大招收港澳學生，教育部研擬修法鬆綁法規，於境外申請五專或高中以下學校的港澳學生，可以就學名義來台，並開放公立高中自行...

純白斜屋頂打造歐風城堡 竹市高峰幼兒園明年落成

新竹市高峰國小位於高峰地區鄰近竹科，人口持續增長、就學需求也增加，市府投入6千多萬元新建高峰非營利幼兒園，可招收150名...

土耳其能源工程博覽會 台灣學子奪1金2銀

台灣代表團參加「土耳其線上科學能源工程博覽會」，拿下1金2銀佳績。其中陳伶亞、林芸竹研究MSI-1核糖核酸結合蛋白對於細...

熱門新聞

台南崑山高中改名國際學校 卻拼錯英文校名引討論

網友甄試中正研究所慘被拋棄 校方認錯：「忙中有錯」

師資生實習半年全無津貼 教部：只是學習、非單獨授課

不同於問題導向學習 中山大學後醫系改採臨床表徵課程

新課綱現場／師生都怕漏 學習歷程壓力鍋

全球首例！中研院雙原子碳研究有望發展半導體材料技術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。