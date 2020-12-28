先懲處再銷過？校長荒唐行徑百出 但也有人被鄉民公審

部分縣市的國中小校長考核、遴選制度淪為虛設，校長職務甚至成為各方利益籌碼，加上現在是開放透明的社會，校長若貪圖一時之便，恐遭致社會非議或誤觸法網，自毀前途。今年就傳出不少類似案件，台南某國中校長詐領教育部補助經費而遭教育局記大過，澎湖縣某國小校長上班玩股票被檢舉，兩案皆送公懲會。

趁著網路之便，過去被藏在校園內的不法情事被攤在陽光下，越來越多「不適任」校長或教師被爆出。有教育局處官員坦承，許多家長愛在臉書發文單方指控學校老師或校長言行不當，甚至灌爆首長臉書，官方承受不住排山倒海的輿論壓力，只能火速懲處「以消民怨」，有時對校長或教師並不公平，甚至有些案件是「事後再銷過」。

「目前整個台灣的教育氛圍對校長是不友善的。」全國中小學校長協會理事長張信務表示，校長通常會被用比較高的標準要求，但如果隨便經過抗議、爆料、投訴，就做不適任校長的考核討論，對校長是一大打擊，也不夠客觀。