陳其邁今擔任一日教保員 宣布高雄臨時教保員明年加薪

高雄市鳳山區新甲非營利幼兒園今天啟用，市長陳其邁與教育局長謝文斌體驗擔任一日教保員，與小朋友洗手手、做飯糰還跳舞，陳其邁並宣布，110學年度，高雄公共化幼兒園將再增設百班，全市公共化教保服務供應量邁向4成；臨時聘用的教保員，薪資也將從2萬5千元調至3萬2千元，工作增加保障。

陳其邁與謝文斌上午穿上圍裙，化身教保員實習生「邁邁老師」與「小斌老師」，帶著小小孩闖三關，包括示範正確洗手、DIY飯糰並跳舞訓練大肌肉。

據教育局統計，高雄市109學度已增設2園公共幼兒園，94班，提供1524名入園額，另增設8所非營利幼兒園，44班，提供1166入園額，教保公共化已達3成，預計110學年度再增設12園（含公幼及非營利幼兒園）12園、190班，提供5262入園額，加速推進教保公共化。