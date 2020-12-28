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陳其邁今擔任一日教保員 宣布高雄臨時教保員明年加薪

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄鳳山區新甲非營利幼兒園今早啟用，市長陳其邁（中）帶小朋友DIY飯糰。記者王昭月／攝影
高雄鳳山區新甲非營利幼兒園今早啟用，市長陳其邁（中）帶小朋友DIY飯糰。記者王昭月／攝影

高雄市鳳山區新甲非營利幼兒園今天啟用，市長陳其邁與教育局長謝文斌體驗擔任一日教保員，與小朋友洗手手、做飯糰還跳舞，陳其邁並宣布，110學年度，高雄公共化幼兒園將再增設百班，全市公共化教保服務供應量邁向4成；臨時聘用的教保員，薪資也將從2萬5千元調至3萬2千元，工作增加保障。

陳其邁與謝文斌上午穿上圍裙，化身教保員實習生「邁邁老師」與「小斌老師」，帶著小小孩闖三關，包括示範正確洗手、DIY飯糰並跳舞訓練大肌肉。

據教育局統計，高雄市109學度已增設2園公共幼兒園，94班，提供1524名入園額，另增設8所非營利幼兒園，44班，提供1166入園額，教保公共化已達3成，預計110學年度再增設12園（含公幼及非營利幼兒園）12園、190班，提供5262入園額，加速推進教保公共化。

陳其邁今早也宣布，公幼要普設園主任，除此，過去10年公托改制幼兒園留用的臨時進用教保員，薪資普遍偏低，明年元月起，資將調到3萬2千元，透過提高教保人員的待遇，進而提升教保品質。

高雄鳳山區新甲非營利幼兒園今早啟用，市長陳其邁與小朋友跳舞活動筋骨。記者王昭月／攝影
高雄鳳山區新甲非營利幼兒園今早啟用，市長陳其邁與小朋友跳舞活動筋骨。記者王昭月／攝影
高雄鳳山區新甲非營利幼兒園今早啟用。記者王昭月／攝影
高雄鳳山區新甲非營利幼兒園今早啟用。記者王昭月／攝影
高雄鳳山區新甲非營利幼兒園今早啟用，市長陳其邁（右三）及教育局長謝文斌（右二）化身一日教保員。記者王昭月／攝影
高雄鳳山區新甲非營利幼兒園今早啟用，市長陳其邁（右三）及教育局長謝文斌（右二）化身一日教保員。記者王昭月／攝影
高雄鳳山區新甲非營利幼兒園今早啟用，市長陳其邁順勢宣布臨時教保員加薪。記者王昭月／攝影
高雄鳳山區新甲非營利幼兒園今早啟用，市長陳其邁順勢宣布臨時教保員加薪。記者王昭月／攝影

幼兒園 陳其邁 薪資

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