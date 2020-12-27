「罐罐難過，罐罐過」 基隆安中贏得適應體育教案首獎

基隆市安樂高中特教老師劉佳宜、余芷涵設計「罐罐難過，罐罐過」教案，運用資源回收物品供特殊生與一般生運動，相互發揮創意並建立友誼。這項教案不僅培養身心障礙學生運動健身習慣，更能展現融合教育場景，獲得本年度教育部優良適應體育教案甄選「特優」佳績。

基市府教育處今天表示，市府向來重視特教生運動權益，提供各項資源鼓勵各校發展特色教學。安樂高中獲獎表現優異，盼能扮演領頭羊角色，將成功經驗推展到其他學校，提昇全市特殊生運動參與度及生涯發展面向多元性。

教育部委託國立台灣師範大學辦理優良適應體育教案甄選，劉佳宜和余芷涵以特殊奧林匹克運動會滾球運動為，作為課程設計及發展主題，改用資源回收物品作為素材，提供特殊生能與一般生共同運動的環境，獲得評審肯定。

安樂高中特教組長彭淑珍說，為讓特殊生也能參與滾球體育活動，老師利用環境中隨手可得的材料，讓每個學生都可自行製作改良式滾球，更能產生興趣。活動過程中引導孩子自訂規則，讓每個參與的學生都可提供自己的意見和想法。教案素材不僅環保，且能增加學生參與樂趣，應是勝出關鍵。