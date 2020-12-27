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純白斜屋頂打造歐風城堡 竹市高峰幼兒園明年落成

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市府新建高峰非營利幼兒園，可招收150名幼兒，新校舍融合周邊森林環境，純白斜屋頂最為吸睛，貌似歐洲童話中的城堡。圖／新竹市政府提供
竹市府新建高峰非營利幼兒園，可招收150名幼兒，新校舍融合周邊森林環境，純白斜屋頂最為吸睛，貌似歐洲童話中的城堡。圖／新竹市政府提供

新竹市高峰國小位於高峰地區鄰近竹科，人口持續增長、就學需求也增加，市府投入6千多萬元新建高峰非營利幼兒園，可招收150名幼兒，新校舍融合周邊森林環境，純白斜屋頂最為吸睛，貌似歐洲童話中的城堡，配上大片綠草皮連接教室與戶外空間，讓孩童可安全奔跑，營造家一般的安定感。

市府教育處指出，原高峰非營利幼兒園教室與國小共用，為提供孩童更適合的學習空間，市府規畫利用校園一隅老舊籃球場空間，新建高峰幼兒園校舍，預計明年2月落成啟用，將從原本3班增至5班，招收量從90人提高至150人。

教育處表示，高峰非營利幼兒園由建築師吳藝鈴操刀，2層樓高的建物以「家、童話、遊戲」三大主軸設計，用珍珠白的抿石子牆面為主體，搭配木紋烤漆窗框，宛如森林中神秘卻溫暖的小木屋。並結合周圍綠樹環境，每間教室都有一整排窗戶，加上多個低角度的角落空間，讓孩子舉目所及都是綠意。

而為配合幼兒園多元的課程活動，吳藝鈴還規畫晴雨皆可使用的戶外活動場域，上方是玻璃天窗頂蓋，採光良好且可遮蔽風雨，地面鋪設人工草皮，與教室外的自然環境相呼應。

另外，教室與戶外空間以透明摺疊門連接，關起門時仍可透見戶外景色，打開門後則有煥然通透的視野，巧妙消弭室內外的空間阻隔感，自然將孩童活動場域延伸至戶外的鳥語花香，希望帶給孩童「家」一般的安定力量

高峰國小校長劉向欣說，有鑒於高峰地區預計自辦市地重畫，未來人口增加，國小將面臨活動空間不足及收托量需求，加上原先幼兒園空間位於國小內部，上課場域難免互相干擾，感謝市府向中央爭取前瞻經費，新建幼兒園專用園舍，原先幼兒園使用的教室也將回歸國小增班使用。

教育處代理處長沈靜濤說，早期幼兒園都是國小教室改建而成，為同時提高公共化幼兒園供應量及更適合幼兒學習的環境，市長林智堅已投入4.6億元興建7棟獨立的幼兒園校舍，包含已完工的茄苳國小附幼、三民國小附幼，明年完工的高峰非營利幼兒園及興建中的關埔、華德福非營利幼兒園。

竹市府新建高峰非營利幼兒園，可招收150名幼兒，新校舍融合周邊森林環境，純白斜屋頂最為吸睛，貌似歐洲童話中的城堡。圖／新竹市政府提供
竹市府新建高峰非營利幼兒園，可招收150名幼兒，新校舍融合周邊森林環境，純白斜屋頂最為吸睛，貌似歐洲童話中的城堡。圖／新竹市政府提供

幼兒園 安定力量 新竹

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