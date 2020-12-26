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網友提案國高中9時半上課 教育部初步回應了

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣國高中學生上課時間全世界最長，日前有網友提案，希望將國高中上課時間改為9時半到下午5時，不到兩周近8000人連署，達附議門檻。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台灣國高中學生上課時間全世界最長，日前有網友提案，希望將國高中上課時間改為9時半到下午5時，不到兩周近8000人連署，達附議門檻。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

台灣國高中學生上課時間全世界最長，日前有網友提案，希望將國高中上課時間改為9時半到下午5時，不到兩周累計近8000人連署，達附議門檻。教育部今天初步回應，將於明年2月23日前具體回應，因全案尚涉及地方權責，教育部將再行研議。

有網友12月12日在「公共政策網路參與平台」提案，提案者認為，普遍學生睡眠不足，上課時常會有打瞌睡的情況，希望藉此能延緩上課時間，讓學生讀書效率加倍，上課不再容易打瞌睡，精神比較好讀書效率也比較高。

全案也意外在留言區掀起網友論戰，該文也被轉發至「Dcard」，有網友認為，台灣上課時間全球最長，若能縮短上學時間，他樂見其成；也有網友認為，改上課時間雖然很麻煩，但如果真的沒必要待在學校那麼久的話，不如把時間還給學生。

也有高中學生分享自己的「辛酸上學史」，他說，雖然7時半才入校，但家離學校超級遠，平常趕校車要5時多就起床，若能改成9時上課，7時多起床剛剛好；也有網友同意此提議，直言「7:30上學不意外都在睡覺吧」、「早上起床根本無法專心」、「太早去學校根本沒意義，只會睡不飽而已，對學習、成績幫助0」。

不過，也有網友持反對意見，認為大學生也有早上8時的課程，國高中要抱怨什麼？也有網友認為，「是不會早點睡，早睡早起都做不到？」、「9時半上課，你就不打瞌睡了嗎？你哪來的自信，請問我們這些上課不打瞌睡的是異類嗎」、「該檢討的是自己的作息，不是到校時間」、「那以後出社會7時要到班你們不就崩潰了」、「並不是每個家長都那麼有時間。」

教育部今初步表示，依「公共政策網路參與實施要點」第8點規定，機關須於兩個月內（110年2月23日前）完成具體回應，因全案尚涉及地方政府權責，將再行研議。

日前有網友提案，希望將國高中上課時間改為9時半到下午5時，不到兩周已近8000人連署。圖／擷取自公共政策網路參與平台
日前有網友提案，希望將國高中上課時間改為9時半到下午5時，不到兩周已近8000人連署。圖／擷取自公共政策網路參與平台

教育部

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