「一中」又各表？ 南一中學生創黨再下戰帖

台南一中與台中一中都是該地區的「第一高級中等學校」，但因簡稱都是「一中」，過去常「一中各表」，也常有學生或校友在網路上論戰「真一中」地位。兩校教師曾舉辦「一中盃」球類聯誼賽，以運動家精神決定「真一中」地位，兩校學生自治會彼此關係熱絡，在高中自治圈頗為活躍。

「預防中一中與大雄中帝國之併吞」，台南一中學生議會公告學生政黨法，南一中第一個學生政黨「一中全糖主義黨」將於30日舉行創黨大會，該黨提出七大創黨宗旨，其中一項直接點名中一中與雄中，火藥味十足。

實際上，台中一中學生會早在去年創全國之先，公告學生政黨法，校內陸續有三政黨成立，分別為一中社會主義黨、新一中黨、自由民主黨（前身為友善交流聯盟）。實際運作一年以來，有政黨推派候選人參選學生會長，卻也有政黨因未提名候選人正面臨解散，中一中也算是校園政黨政治的「前輩」。

一中全糖主義黨黨員蔡偉柏受訪表示，今年10月底教育部國教署舉辦全國高中學生會成果觀摩，當時就看中一中學生會擺攤介紹學生政黨，回校後也發現南一中有人正籌備政黨，自己也就加入。

學生創黨不容易，事前要清楚擬出黨綱、章程、政見，招募有志一同的黨員。蔡偉柏表示，他們參考了中一中三政黨章程，也上內政部官網參考政黨章程，另也翻出「歡樂無法黨」章程，也就完成一中全糖主義黨章程。

「一中」學生會間關係也不錯，中一中學生會長李適安表示，兩校每年都會互相交流。對於南一中學生創黨，他認為，「起手式很不錯」，在學生自治圈響應很大，但仍要思考有什麼是具體政黨可執行的內容，「不要只流為意識共同體」。

南一中學生會會長李淙楷也提到，上任前有帶著學生會幹部到中一中參觀學聯會以及學生議會常會，雙方也交流過議會發展。下學期兩校學聯會也會舉辦學生版「一中盃」球類活動，增進彼此交流。

對於台中一中及台南一中通過「學生政黨法」，台灣師範大學教育學系教授王麗雲予以高度肯定。不過她也建議，細究南一中學生政黨法，黨員代表三分之一以上出席，過半同意的規範，出席人數規範過低，恐較不符合民主原則。