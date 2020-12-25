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美和廖乙衡希望入學錄取台大法律 「貧困不是自卑理由」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣私立美和高中高中部三年級廖乙衡（左）與導師申仕政。圖／美和高中提供
屏東縣私立美和高中高中部三年級廖乙衡（左）與導師申仕政。圖／美和高中提供

屏東縣私立美和高中三年級廖乙衡透過「希望入學計畫」甄選管道，錄取台大法律系，他的母親是越南籍，身為新住民之子，他克服家庭困境，利用課餘時擔任國中生家教，參加學校偏鄉英語扶弱社，線上英語教學協助偏鄉學童學英語，他也深刻感受「貧困不是自卑理由」，希望能藉此機會翻轉人生，未來希望結合法律專業幫助弱勢。

美和高中校長曾焜宗說，乙衡的母親是越南籍，家庭資源與文化背景相對弱勢，但乙衡沒有向逆境投降，課業表現優異，爭取各項獎助學金，也利用課餘擔任國中生家教，賺取零用錢。

昨獲悉錄取台大法律系後，廖乙衡表示，希望未來學有所成時，回饋當初那些如同自己母親飄洋過海來到台灣的人們，透過法律提供協助。

廖乙衡說，他想學越南語，更貼近了解母親的文化與歷史。他深刻認知貧困不會是自卑的理由，他希望能藉此機會翻轉人生，讓父母以他為榮，他很感謝「希望入學計畫」，為他點亮人生的另條道路。

曾焜宗說，乙衡努力向學故事，勇於面對接納家庭，下周將安排乙衡跟全校學弟妹們分享求學過程，乙衡國中念內埔國中，高中時以獎學金方式來到美和高中；乙衡在校期間，參加偏鄉英語扶弱社，利用線上英語教學協助偏鄉學童學英語。

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