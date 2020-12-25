網提國高中改9點半到校掀論戰 教育部兩年前這樣回...

台灣國高中學生每天早上7點半到下午5點，平均上課時間9.5小時，全世界最長。日前有網友在「公共政策網路參與平台」提案，希望將國高中上課時間改為9點半到下午5點，不到兩周已累積近8000人連署，相關單位必須在明年2月23日前回應，卻也意外掀起網友論戰。實際上，類似提案三年前就曾出現過，教育部當時表示，國中小學校可依各該主管機關訂定的「國民中小學學生在校時間」規定自行安排；高中各校可彈性調整部分上課日時間為上午8時到校。

提案者認為，普遍學生睡眠不足，上課時常會有打瞌睡的情況，希望藉此能延緩上課時間，讓學生讀書效率加倍，上課不再容易打瞌睡，精神比較好讀書效率也比較高。此文也被轉發至「Dcard」，有網友認為，台灣上課時間全球最長，若能縮短上學時間，他樂見其成；也有網友認為，改上課時間雖然很麻煩，但如果真的沒必要待在學校那麼久的話，不如把時間還給學生。

也有高中學生分享自己的「辛酸上學史」，他說，雖然7點半才入校，但家離學校超級遠，平常趕校車要五點多就起床，若能改成九點上課，七點多起床剛剛好；也有網友同意此提議，直言「7:30上學不意外都在睡覺吧」、「早上起床根本無法專心」、「太早去學校根本沒意義，只會睡不飽而已，對學習、成績幫助0」。

不過，也有網友持反對意見，認為大學生也有早上八點的課程，國高中要抱怨什麼？也有網友認為，「是不會早點睡，早睡早起都做不到？」、「九點半上課，你就不打瞌睡了嗎？你哪來的自信，請問我們這些上課不打瞌睡的是異類嗎」、「該檢討的是自己的作息，不是到校時間」、「那以後出社會7點要到班你們不就崩潰了」、「並不是每個家長都那麼有時間。」

事實上，調整國高中生上學時間的提案已不是頭一遭，2017年也曾有網友上該平台提案「高中及國中小上課時間改為上午9時至下午3時」。教育部當時回應，如將學生在校上課時間改為上午9時至下午3時，涉及課綱所定課程學分（節）數刪減，又刪減課程學分（節）數將連動影響學生的基本學力及銜接大學進路問題，並將衝擊學校現行教師員額數規定，或造成現行所定教師每週基本教學節數不足等問題。