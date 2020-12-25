快訊

宜蘭羅東民宅火警 傳人員受困搶救中

中職／沒有掐脖子動作 陳江和認「動手就是不對」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮女大生命案校方懲處名單出爐 校長李泳龍主動請辭

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生在台遇害，梁姓兇嫌今遭殺人等罪嫌起訴。本報系資料照
長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生在台遇害，梁姓兇嫌今遭殺人等罪嫌起訴。本報系資料照

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生在台遇害，梁姓兇嫌今遭地檢署依殺人等罪嫌起訴。事件發生後，教育部要求長榮大學提出校安檢討報告，並附上懲處名單，長榮校方11月25日提交檢討報告與懲處名單報部，但教育部認為校安內容「有疑義」而退回，並要求長榮大學一周內檢討再報。教育部證實，長榮大學檢討報告已重新報部，教育部正重新檢視，必要時將邀學者專家召開專案會議。

懲處名單部分，長榮大學校長李泳龍依循校內程序，主動向學校董事會請辭；前學務長杜嘉玲、前總務長顏義文皆辭職，校方將針對其兼任行政職疏失，列為其教師評鑑成績之重要考量；前校安中心主任簡德賢辭職，教育部於12月24日召開軍訓教官人事評審會討論懲處額度；李姓校安人員則記小過2次。

今年10月底，長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生在距離校門300公尺外遭擄殺棄屍，震驚社會，且在9月底才發生另一陳姓女大生險遭擄走意外，該名女大生當晚也在房東陪同下到警局報案，隔日也到校安中心通報此事。但教育部事後調閱資料，發現長榮大學竟未依規定進行校安通報，事後也未進行校安檢討，要長榮大學檢討究責。

鍾姓女大生遭梁嫌擄殺，震驚全國，全案事發後，教育部11月4日會同學者專家南下到長榮大學校安督導，釐清事發經過，並完成初步調查報告，同時要求長榮大學在一定時間內提出檢討報告，報告內要有懲處名單、精進作為。

長榮校方11月25日將校安檢討報告（含懲處名單）以紙本郵寄方式寄出，教育部11月27日收文，歷經近兩周時間，教育部審視內容，認為校安面要再更謹慎，並將日前走訪多所大學視察各校的校安成果，提供給長榮參考，希望報告內容能再更完備，12月10日函請學校於收文後1周內檢討再報。

教育部表示，長榮大學12月21日已將校安重新檢討報告以紙本郵寄方式寄出，針對校安檢討報告內容，教育部仍需再審視，必要時邀集相關學者專家召開專案會議，以協助精進校園防護作為，確保師生安全。

長榮大學 教育部 安檢

延伸閱讀

長榮女大生命案凶嫌起訴 家屬在台律師：我不便接受採訪

殺害女大生凶手遭求處死刑 親友：判死刑就判死刑

新課綱配新教室 教育部年砸4.8億活化高中教室

華藝疑違法配合陸方審查論文 教育部：將專案調查

相關新聞

長榮女大生命案校方懲處名單出爐 校長李泳龍主動請辭

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生在台遇害，梁姓兇嫌今遭地檢署依殺人等罪嫌起訴。事件發生後，教育部要求長榮大學提出校安檢討報告...

台塑企業攜僑光科大辦「新農業行銷競賽」 冠軍得獎6萬元

彰化、雲林為台灣農業大縣，農業收成受天候影響大，台塑企業秉持企業社會責任，委託僑光科技大學協助在地農戶進行品牌宣傳與行銷， 25日舉辦的「第三屆全國高中職及技專院校新農業行銷實作競賽」，由台中豐原高商及苗栗新華高中分別在行銷及加工組優秀決賽團隊奪得冠軍，各獲6萬元獎金。

清景麟基金會串起愛 讓偏鄉學童看見「希望之花」

行善不後人的清景麟基金會 ，每年捐贈千萬元在南部做公益，也持續投入藝術教育關懷偏鄉弱勢學童。今年基金會歡慶四周年，特別與...

新課綱配新教室 教育部年砸4.8億活化高中教室

108課綱上路，高級中等學校部定必修課程可適性分組教學，學校也需開設1.2至1.5倍跨領域、跨學科專題或統整類的選修課程...

華藝疑違法配合陸方審查論文 教育部：將專案調查

媒體報導，我國學生將畢業論文授權給線上論文資料庫「華藝線上圖書館」，但轉到中國大陸的「台灣學術文獻數據庫」，疑遭陸方「紅...

「外放」博士避免近親繁殖 學者反對：歧視自己學生

台大、台師大、中興等大學新聘教師有「旋轉門條款」，比照國外知名大學，本校畢業生必須先到其他學校累積兩年經驗才可受聘，也可...

台師赴陸心酸 沒政府經費、沒上頂級期刊論文就解聘

在北京大學拿到博士的阿法（化名），大約10年前在江蘇一所國家重點大學任教，她跟學校簽了三學期聘約，之後學校不續聘。阿法說...

華藝平台疑配合大陸政治審查論文 教育部認有違法之虞

報載華藝架設的學術論文資料庫，疑配合中國大陸政治審查，不當運用台灣學術論文。教育部經跨部會討論，認定有違反著作權法、兩岸...

教育部評選孝道金句：孝順就是照顧好自己

教育部今天在高雄市舉辦孝道教育優良作品頒獎典禮，其中創意文案比賽（孝道金句）特優為「孝順，就是照顧好自己」，強調維持自身...

新南向學生被放生？ 因疫情滯台甚至淪黑工

2016年啟動新南向政策後，東南亞國家來台就讀學生人數大增，今年受疫情影響，不少原定畢業後要返國的學生滯留台灣至今，得靠短期工作或朋友接濟維持開銷，甚至打黑工謀生，有的則申請延畢求生存。

私校退場輔導開後門 校產恐遭把持

全教總與高教工會24日痛批，行政院版《私校退場條例》一旦立法通過，私校董事會可鑽3年專案輔導機制漏洞，規避公益董事進駐與校產歸公的義務，繼續把持鉅額校產...

丹鳳閱讀移動城堡 讓學生自主學習「Book E Young」

新北市立丹鳳高中創新教育加速器計畫「丹鳳閱讀的移動城堡」AR館暨六校結盟揭幕典禮，於2020年12月24日下午兩點於瀚海樓正式啟用。

熱門新聞

4成大學生選錯系 台大生：2個「不」阻礙自我探索

學生疑「雙長」坐豪車、罰款學費埋單 世新大學回應了

台師赴陸心酸 沒政府經費、沒上頂級期刊論文就解聘

「外放」博士避免近親繁殖 學者反對：歧視自己學生

陽明交大教職員投同意票 3名校長候選人通過門檻

華藝疑違法配合陸方審查論文 教育部：將專案調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。