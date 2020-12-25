長榮女大生命案校方懲處名單出爐 校長李泳龍主動請辭

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生在台遇害，梁姓兇嫌今遭地檢署依殺人等罪嫌起訴。事件發生後，教育部要求長榮大學提出校安檢討報告，並附上懲處名單，長榮校方11月25日提交檢討報告與懲處名單報部，但教育部認為校安內容「有疑義」而退回，並要求長榮大學一周內檢討再報。教育部證實，長榮大學檢討報告已重新報部，教育部正重新檢視，必要時將邀學者專家召開專案會議。

懲處名單部分，長榮大學校長李泳龍依循校內程序，主動向學校董事會請辭；前學務長杜嘉玲、前總務長顏義文皆辭職，校方將針對其兼任行政職疏失，列為其教師評鑑成績之重要考量；前校安中心主任簡德賢辭職，教育部於12月24日召開軍訓教官人事評審會討論懲處額度；李姓校安人員則記小過2次。

今年10月底，長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生在距離校門300公尺外遭擄殺棄屍，震驚社會，且在9月底才發生另一陳姓女大生險遭擄走意外，該名女大生當晚也在房東陪同下到警局報案，隔日也到校安中心通報此事。但教育部事後調閱資料，發現長榮大學竟未依規定進行校安通報，事後也未進行校安檢討，要長榮大學檢討究責。

鍾姓女大生遭梁嫌擄殺，震驚全國，全案事發後，教育部11月4日會同學者專家南下到長榮大學校安督導，釐清事發經過，並完成初步調查報告，同時要求長榮大學在一定時間內提出檢討報告，報告內要有懲處名單、精進作為。

長榮校方11月25日將校安檢討報告（含懲處名單）以紙本郵寄方式寄出，教育部11月27日收文，歷經近兩周時間，教育部審視內容，認為校安面要再更謹慎，並將日前走訪多所大學視察各校的校安成果，提供給長榮參考，希望報告內容能再更完備，12月10日函請學校於收文後1周內檢討再報。

教育部表示，長榮大學12月21日已將校安重新檢討報告以紙本郵寄方式寄出，針對校安檢討報告內容，教育部仍需再審視，必要時邀集相關學者專家召開專案會議，以協助精進校園防護作為，確保師生安全。