新課綱配新教室 教育部年砸4.8億活化高中教室

108課綱上路，高級中等學校部定必修課程可適性分組教學，學校也需開設1.2至1.5倍跨領域、跨學科專題或統整類的選修課程，教學模式翻轉，校園也需更多教學與學習空間。教育部國教署自107學年度起實施「空間活化補助計畫」，今年共補助645校次，補助金額達新台幣4億8537萬元，優化空間教學功能。

台中市立大甲高中將原本排課率不高的傳統專科教室，改造成「英文情境多功能教室」，不僅提供英文情境的學習場地，更可作為英文演講、簡報、新聞播報等競賽培訓基地，以及國際交換學生遠端視訊的場所。

國立中興大學附屬高中也運用空間活化經費，打造「創意思考多功能教學空間」，不僅透過天花板及牆面的整修融合數學情境，更滿足學生分組討論、實作及報告的需求。

教育部國教署表示，透過分區申請說明會，建議學校從既有空間「微改善」，比如將「專科教室」活化成具有共用性質的「多功能教室」，或規畫成特殊課程使用的「特色教室」，都可發揮空間最大效益。學校也可配合課程規畫及學校特色，結合美學融入整體意象設計及情境布置，未來將持續鼓勵學校申請，協助學校打造優質教學空間。