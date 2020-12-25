快訊

室內晾衣等於慢性自殺？面對媒體「季節文」的反應

范瑋琪為「狗官說」道歉 蘇貞昌：沒放心上 肯定黑人努力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新課綱配新教室 教育部年砸4.8億活化高中教室

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
興大附中「創意思考多功能教學空間」。圖／教育部提供
興大附中「創意思考多功能教學空間」。圖／教育部提供

108課綱上路，高級中等學校部定必修課程可適性分組教學，學校也需開設1.2至1.5倍跨領域、跨學科專題或統整類的選修課程，教學模式翻轉，校園也需更多教學與學習空間。教育部國教署自107學年度起實施「空間活化補助計畫」，今年共補助645校次，補助金額達新台幣4億8537萬元，優化空間教學功能。

台中市立大甲高中將原本排課率不高的傳統專科教室，改造成「英文情境多功能教室」，不僅提供英文情境的學習場地，更可作為英文演講、簡報、新聞播報等競賽培訓基地，以及國際交換學生遠端視訊的場所。

國立中興大學附屬高中也運用空間活化經費，打造「創意思考多功能教學空間」，不僅透過天花板及牆面的整修融合數學情境，更滿足學生分組討論、實作及報告的需求。

教育部國教署表示，透過分區申請說明會，建議學校從既有空間「微改善」，比如將「專科教室」活化成具有共用性質的「多功能教室」，或規畫成特殊課程使用的「特色教室」，都可發揮空間最大效益。學校也可配合課程規畫及學校特色，結合美學融入整體意象設計及情境布置，未來將持續鼓勵學校申請，協助學校打造優質教學空間。

大甲高中「英文情境多功能教室」。圖／教育部提供
大甲高中「英文情境多功能教室」。圖／教育部提供

教育部 108課綱

延伸閱讀

華藝疑違法配合陸方審查論文 教育部：將專案調查

華藝平台疑配合大陸政治審查論文 教育部認有違法之虞

教育部評選孝道金句：孝順就是照顧好自己

2至4歲育兒津貼 元旦起增期間認定彈性

相關新聞

清景麟基金會串起愛 讓偏鄉學童看見「希望之花」

行善不後人的清景麟基金會 ，每年捐贈千萬元在南部做公益，也持續投入藝術教育關懷偏鄉弱勢學童。今年基金會歡慶四周年，特別與...

新課綱配新教室 教育部年砸4.8億活化高中教室

108課綱上路，高級中等學校部定必修課程可適性分組教學，學校也需開設1.2至1.5倍跨領域、跨學科專題或統整類的選修課程...

華藝疑違法配合陸方審查論文 教育部：將專案調查

媒體報導，我國學生將畢業論文授權給線上論文資料庫「華藝線上圖書館」，但轉到中國大陸的「台灣學術文獻數據庫」，疑遭陸方「紅...

台師赴陸心酸 沒政府經費、沒上頂級期刊論文就解聘

在北京大學拿到博士的阿法（化名），大約10年前在江蘇一所國家重點大學任教，她跟學校簽了三學期聘約，之後學校不續聘。阿法說...

「外放」博士避免近親繁殖 學者反對：歧視自己學生

台大、台師大、中興等大學新聘教師有「旋轉門條款」，比照國外知名大學，本校畢業生必須先到其他學校累積兩年經驗才可受聘，也可...

教團彙整40所「待退」私校 憂政府千百億補助款淪家產

行政院11月拍板「私立高級中等以上學校退場條例」，全案已送入立法院審議。教團彙整全台近40家潛在退場私立大專院校名單，憂...

學生疑「雙長」坐豪車、罰款學費埋單 世新大學回應了

世新大學學生媒體「新聞人報社」近期一連刊載校園公務車「座車違規」報導內容，揭露世新大學不僅近八年有高達50筆違規記錄，總...

華藝平台疑配合大陸政治審查論文 教育部認有違法之虞

報載華藝架設的學術論文資料庫，疑配合中國大陸政治審查，不當運用台灣學術論文。教育部經跨部會討論，認定有違反著作權法、兩岸...

教育部評選孝道金句：孝順就是照顧好自己

教育部今天在高雄市舉辦孝道教育優良作品頒獎典禮，其中創意文案比賽（孝道金句）特優為「孝順，就是照顧好自己」，強調維持自身...

新南向學生被放生？ 因疫情滯台甚至淪黑工

2016年啟動新南向政策後，東南亞國家來台就讀學生人數大增，今年受疫情影響，不少原定畢業後要返國的學生滯留台灣至今，得靠短期工作或朋友接濟維持開銷，甚至打黑工謀生，有的則申請延畢求生存。

私校退場輔導開後門 校產恐遭把持

全教總與高教工會24日痛批，行政院版《私校退場條例》一旦立法通過，私校董事會可鑽3年專案輔導機制漏洞，規避公益董事進駐與校產歸公的義務，繼續把持鉅額校產...

丹鳳閱讀移動城堡 讓學生自主學習「Book E Young」

新北市立丹鳳高中創新教育加速器計畫「丹鳳閱讀的移動城堡」AR館暨六校結盟揭幕典禮，於2020年12月24日下午兩點於瀚海樓正式啟用。

熱門新聞

4成大學生選錯系 台大生：2個「不」阻礙自我探索

台師赴陸心酸 沒政府經費、沒上頂級期刊論文就解聘

陽明交大教職員投同意票 3名校長候選人通過門檻

華藝疑違法配合陸方審查論文 教育部：將專案調查

「外放」博士避免近親繁殖 學者反對：歧視自己學生

清大特殊選才競爭激烈 中興高中杜昭儀、李美昀錄取

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。