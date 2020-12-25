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台師大每學期擬縮短為16周 近5成理工生不支持

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣師範大學。本報資料照片
台灣師範大學。本報資料照片

台灣師範大學擬將每學期由18周改為16周，下學期先試行16加2周，110學年正式上路。台師大本周舉行校內公聽會，教務處表示，香港、新加坡名校每學期只有15周，台師大改為16周能接軌國際、促進跨國移動。按台師大校內調查結果，各學院支持16周的比率都超過五成，管理學院支持率近七成七最高，理學院支持率近五成五最低。

台師大教務長劉美慧表示，若落實每學期16周，將開啟第三學期並開放學生修選修課，或到業界實習。公聽會現場秀出校方彙整的師生意見，也開放現場提問。有人擔心，原本每學期學費沒調降，又新增第三學期，恐要多繳一學期學費。劉美慧表示，現行學費已屬「吃到飽」的額度，並不高，暫未規畫調整。第三學期的收費則待討論，不過第三學期不會開必修課，不是每個人都要參加。

另有境外生詢問，每學期改為16周，住宿生會不會因此提早搬離？教務處代表表示，將與總務處討論此事。

有學生對改為16周後的課程規畫有疑慮，比如原本18周課程已經很趕，改為16周恐加重壓力。師資培育學程、理工科系涉及實習、實驗，相關時數是否因此壓縮？劉美慧表示，各系實作課會另做考量，至於一般課堂部分，她以自己任教的師培IB學程為例，該學程遵循80、20法則，只有20％是老師講課，更多的是學生反饋課程，學生反應很好。如果都是由老師教，效果反而不好。

台師大 實習 吃到飽

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