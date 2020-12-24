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華藝疑違法配合陸方審查論文 教育部：將專案調查
媒體報導，我國學生將畢業論文授權給線上論文資料庫「華藝線上圖書館」，但轉到中國大陸的「台灣學術文獻數據庫」，疑遭陸方「紅色審查」任意竄改，比如論文寫到「我國」，都被改成「台灣」。教育部今天表示，跨部會討論後，認為華藝公司涉著作權法、兩岸人民關係條例等規定之虞，將專案討論。
針對華藝公司的行為，教育部今天表示，將跨部會討論，該公司與國內相關大學所簽訂的授權內容，是否已逾越授權範圍及侵害師生著作權。
教育部也說，華藝公司應提出與大陸機構的商業行為及合約，供有關單位確認是否違反著作權法或兩岸人民關係條例。華藝公司也需提出自身及大陸子公司相關組成及運作說明，以確認是否涉及中資。
教育部強調，我國師生論文成果進行相關運用及學術傳播時，不容被刻意矮化我國主權地位，損及國家整體利益。若師生論文著作權益受損，教育部會與相關部會提供法律途徑的行政指導，督導學校協助師生進行求償或尋求法律救濟。
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