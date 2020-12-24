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三重高中學生揮灑藝術創意 辦公空間變美術館

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
三重高中學生為教育局同仁導覽學生藝術作品。圖／新北市教育局提供
三重高中學生為教育局同仁導覽學生藝術作品。圖／新北市教育局提供

看美展不必到義大利，新北市教育局借鑑烏非茲美術館的歷史典故(烏菲茲即為英語OFFICE的義音)，開辦「烏非茲美術館計畫」，由三重高中學生將原本制式的辦公空間，變身為學子們揮灑創意的展覽場館。

首檔展覽以「烏非茲美術館計畫-美麗新北展」為主題，由三重高級中學美術班師生規劃，透過藝術介紹新北市在地人文風采，作品內容包括新北市風景水彩寫生，淡水、九份、平溪、東北角的美麗都躍然紙上，此外學生還利用新北市在地特色的陶盤進行彩繪；更以傳統工藝剪黏花卉，作品琳瑯滿目橫跨當代與傳統，展現新北市各區多元特色與藝術教育活力。

教育局長張明文表示，新北市長期重視藝術教育，強調美感在生活中的重要，更致力於提供學生適性發展，多元探索的教育環境。今天三重高中的學生發揮所長，將教育局辦公空間美化，就是｢藝術即生活｣的最佳演繹。

三重高中校長莫恒中則表示，三重高中長期推廣藝術教育，曾於105年度獲得教育部藝術教育貢獻獎肯定，學校成立藝術才能班至今已20多年成果卓著，走出校園把美感傳送到社區一直是學校努力的目標，感謝教育局的邀請，讓學生的作品呈現在更多市民的面前。

透過藝術點綴，原本嚴肅的辦公空間也能變成活力四射的美感藝廊，新北市鼓勵學生發揮創意，適性揚材，這次的展覽讓青春的創藝與在地教育相互激盪，也帶給參觀民眾不一樣的美感體驗。展期即日起至110年3月12日止，歡迎前來教育局洽公或是刻意前來聆賞畫作的民眾，可以停下步伐觀賞畫作，感受新北市的美麗景致。

新北市教育局借鑑義大利烏非茲美術館的歷史典故，開辦「烏非茲美術館計畫」。圖／新北市教育局提供
新北市教育局借鑑義大利烏非茲美術館的歷史典故，開辦「烏非茲美術館計畫」。圖／新北市教育局提供
新北市教育局辦「烏非茲美術館計畫」，將辦公空間，變身為學子藝術展覽空間。圖／新北市教育局提供
新北市教育局辦「烏非茲美術館計畫」，將辦公空間，變身為學子藝術展覽空間。圖／新北市教育局提供

教育局 美術館

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