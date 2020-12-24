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海大召開青年創業地方創生座談 為馬祖創造三贏

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導
海大馬祖校區今天舉辦馬租青年創業地方創生座談會，吸引逾百人參加。圖／海大提供
海大馬祖校區今天舉辦馬租青年創業地方創生座談會，吸引逾百人參加。圖／海大提供

國立台灣海洋大學與教育部北區地方創生推動中心今天在海大馬祖校區舉辦「青年創業與地方創生座談會」，會中分享如桃園新屋幫助傳統農家轉型寵物生態休閒農場、以人才留鄉為宗旨將無人機農噴教育引進卓蘭高中等，連江縣長劉增應表示，海大是國家頂尖海洋專業學府，海大馬祖校區的設立對當地有深遠影響，期待透過產官學合作，培養在地人才，創造馬祖三贏局面。

教育部委託海大在2月成立「教育部北區地方創生推動中心」，聘請8名協力師陸續盤點台灣北部偏鄉資源，針對桃、竹、苗、中、彰、投城市之鄉村人口老化而導致之城鄉發展失衡、貧富差距擴大問題持續了解，同時依據地方特色、發展脈絡尋找資源串連、改善其發展困境。

海大馬祖校區以「地方創生實務經驗」為主題特別邀請馬祖連江縣縣長劉增應、前國發會主委陳美伶女士、教育部北區地方創生推動中心協力師們，以及馬祖在地創生青年團隊到場經驗交流。

陳美伶表示，馬祖在地力量、縣長治理能力、府會之間合作無間，乃地方創生絕佳優勢，未來更要致力于「公私協力」，使大學走出校園，令研究跟地方有所連結。

海大馬祖行政處處長、教育部北區地方創生推動中心計劃主持人張文哲則盼藉由此次座談會達成兩地實務分享的對話平台，發揮合作、共好的互助精神，串聯地方資源，為台灣地方創生盡一份心力。

據了解，馬祖近年來也有多位返鄉創業青年深耕地方，例如「兵的料理」老酒麵線創辦人王錦儀是馬祖南竿人，她首創老酒、薑、乾燥蔬菜與麵線包裝成麵線版泡麵，後來到台灣北、中、南部辦理市集，她分享創業歷程利用連江縣政府的專長訓練平台，從青創貸款到通路的拓展等都學會，鼓勵青年多使用官方免費提供給創業青年的數位平台。

日光春和創辦人劉浩晨則分享他經營民宿和旅館的經驗，他是家族經營民宿第二代，在接手爸爸的民宿生意後，才開始經營業務，包括學木工、修水電、財務、行銷，認為創業不是一條簡單的路；想把打造馬祖成為「療癒之島」的曹芷屏原本在台灣念完大學後回東莒工作，雖面臨家鄉長輩的不諒解，仍堅持做聚落活化「大浦plus」，以X（專長）換生活，為地方作「流動創生」。

海大張文哲處長與陳美伶女士、張永江議長一同頒發感謝狀。圖／海大提供
海大張文哲處長與陳美伶女士、張永江議長一同頒發感謝狀。圖／海大提供
連江縣長劉增應表示，馬祖縣政府希望營造對年輕人友善的創業環境，包括新創前三年貸款補貼，以及SBIR每年一千萬投入支持青年創業。圖／海大提供
連江縣長劉增應表示，馬祖縣政府希望營造對年輕人友善的創業環境，包括新創前三年貸款補貼，以及SBIR每年一千萬投入支持青年創業。圖／海大提供

馬祖 海大 教育部

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