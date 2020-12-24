教育部舉辦 孝道教育優良作品競賽頒獎
為弘揚孝道精神，教育部國教署孝道教育資源中心今天在高雄舉辦孝道教育優良作品競賽頒獎，並以孝順的台語發音定名為「優孝」，期望透過「優孝」直接傳達以孝做為凝聚家庭向心力的能量，並以「常相伴、家暖暖」為號召，讓社會能有更多正面力量。
南下與會頒獎的教育部國教署長彭富源指出，舉辦這樣具有意義的活動，就是希望讓孝順成為現在進行式，成為新興的全民運動。從小教育「孝順為齊家之本」，要落實在生活中，「孝」應該更廣義的包含孝敬父母與尊重師長，如果做到自然形成有禮社會，人與人相互敬重，為社會帶來更多的溫暖力量。
2020孝道教育優良作品競賽籌備過程中，將競賽觸角除往年五大項目為弘揚孝道繪畫比賽、弘揚孝道漫畫比賽、孝道故事徵文比賽、孝道教育創意文案比賽、孝道教育融入課程教案甄選外，今年度更新增表彰積極拓展孝道教育的行動學校獎項，作為鼓勵並感謝各級校園的攜手投入，共同在更多的校園中種下孝的種子，連續兩年徵件數皆超過千餘件作品、今年度更是總計達221組獲獎，顯見孝道推廣近年在在各界的同心攜手下獲得肯定。
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