私校退場輔導開後門 校產恐遭把持

全教總與高教工會24日痛批，行政院版《私校退場條例》一旦立法通過，私校董事會可鑽3年專案輔導機制漏洞，規避公益董事進駐與校產歸公的義務，繼續把持鉅額校產；對此，台北商業大學校長張瑞雄受訪表示，全部歸公也不對，變成政府沒收人民財產，可將教育部歷年補助扣除掉給老師和學生的錢後再予歸還。

私校退場資源應充公

高教工會推估《私校退場條例》通過後的3~5年間，極可能優先適用的40所私立大專院校，包含10所大學、16所科技大學、9所技術學院、5所專科學校，教育部所挹注的總金額10年累計超過123億元；高教工會研究員陳柏謙強調，「其中更有8家私立大專院校，獎補助款總額超過4億元！」

高教工會組織部主任林伯儀指出，進一步檢視經費清冊可發現，私立大專院校內各式教學與研究設備、實習工廠機具、課桌椅、冷氣、圖書資源、專業軟體等資本與經常門類支出，很高比例都來自於國家公共經費的投入，這些資源理當在私校退場後，回流到國家公共教育領域。

專案輔導制大開後門

全教總副秘書長張旭政表示，草案雖要求私校遭專案輔導3年後未改善，即應全面改派公益董事全面停招、隔年停辦，立即解散後執行校產歸公，剩餘財產僅可歸屬退場基金或政府，但政院版草案刻意保留了：遭專案輔導學校3年內仍得依《私立學校法》逕行改制、合併、停辦、或改辦其他事業。

全教總理事長侯俊良強調，這等於提醒所有私立大專院校董事會，在學校進入專案輔導後，可在3年內儘速將學生與教職員清空，如此一來就可以規避公益董事進駐與校產歸公的義務；政院版《退場條例》明文確保了私校董事會只要不願意主動鬆手讓校產歸公，就能繼續把持鉅額的校產與校地。

兩工會共同呼籲：各黨立法委員應為全民公產把關，修正並防堵行政院版本《私校退場條例》中的後門與漏洞，確保《私校退場條例》回歸到初始所應揭櫫的「公共化」精神，讓國家上千百億經費挹注到私校的公共資源與資產，在未來退場過程中，真正回到公共教育領域。

但台北商業大學校長張瑞雄受訪時表示，全部歸公也不對，類似政府沒收人民財產，或許將教育部歷年補助，扣除給老師和學生的錢，還給教育部。

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