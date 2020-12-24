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丹鳳閱讀移動城堡 讓學生自主學習「Book E Young」

聯合新聞網 / 新北訊
全員啟動閱讀氣球夢想起飛。圖／宋怡慧老師提供
全員啟動閱讀氣球夢想起飛。圖／宋怡慧老師提供

新北市立丹鳳高中創新教育加速器計畫「丹鳳閱讀的移動城堡」AR館暨六校結盟揭幕典禮，於2020年12月24日下午兩點於瀚海樓正式啟用。

新北市立丹鳳高中將創新閱讀與科技結合，提升學生閱讀多元視角，讓青少年自主閱讀行為漸漸產生量變與質變。校長曾慧媚說：「新課綱時代學生越能運用行動載具自學，越能培養帶著走的閱讀素養，閱讀也是學校送給學生一輩子的禮物。」丹鳳高中將閱讀透過科技元素加以延伸應用，藉此達到科技自學的目標，並與新北市六所績優閱讀學校共享「D- I BOOK」創新閱讀平台的豐碩成果。

此次，六校閱讀大使學生代表：丹鳳高中廖亭榕、海山高中譚宇勛、吳定儒、三民高中林玟卉、溪崑國中康宸綾、新埔國中翁宇稘、福和國中蘇筱惠等六人，共同簽署「我閱讀，我驕傲；我閱讀，我推廣」的跨校推動書。接著，由曾慧媚校長帶領五所績優閱讀學校校長們完成跨校閱讀校徽拼貼，正式啟動新北讀霸的新時代，讓現場參與的六校師生與賢達士紳，感受到齊心共同推動跨校閱讀的熱情與決心。

丹鳳高中AR館透過老師團隊研發設計在地閱讀課程，融入想像、行旅、美感、實作等課程基底，設計春夏秋冬四種AR閱讀課程。當電腦、手機、平板等電子產品已成為新世代學生生活中的一部分，網路世界成為孩子向外探詢未知的重要管道，如何避免陷入感官刺激的娛樂世界，丹鳳高中AR館規劃的初衷是讓孩子透過行動載具學習，透過四季課程的設計，重構學生自主學習與專注同步升級的能力。

丹鳳閱讀的移動城堡，不只讓跨校亮點閱讀課程與科技遊戲中心的概念融合，其主要創新與特色有四點：

1.開發多元體驗課程，激發學生興趣。2.設計探究實作課程，搭建學生能力。

3.重視成長思維歷程，開啟多元智慧。4.養成學生閱讀素養，閱讀即是日常。

此次四季AR館的各關關主由宋怡慧老師指導的I DO社學生擔任，他們介紹四季遊戲課程體驗時，態度大方，解說清晰，並能從中協助參與的老師、學生、貴賓們，讓與會的貴賓有賓至如歸的感動。I DO社的學生慧昕分享：「從服務學習課程中，發現閱讀與科技結合的N種可能，很感謝學校總是設計很多課程與活動讓我們的學習變得多采多姿。」

閱讀成為生活的一部分，如何善用科技養成一生的閱讀能力？宋怡慧主任說：「此次專案由團隊中資訊專長的林德圭組長和徐柏青組長分別研發選書師平台與四季擴增實境館，從無到有，圍繞著創造學生自學的無限可能。因為科技元素的加入，讓閱讀與圖書館有創新的元素，也讓學生透過適性分組、同儕互動闖關的模式，讓遊戲化課程的核心概念活化。同時，讓學生能從探索中自搭學習鷹架，逐步完成自主學習的歷程。謝謝團隊的努力，讓自己也做中學，學中做，看到學生以行動載具搜尋各區的閱讀資源與線索，從中培養自主學習的科技素養，真的很感動大家的努力。」

丹鳳閱讀移動的AR四季城堡因為親師生的努力，讓閱讀再次突破框架，看見閱讀移動的美夢成真。在新課綱的時代，丹鳳高中讓學生自主學習「Book E Young」，當所有人都投入其中時，就能逐步帶領學生跨閱學習，迎向自主學習的新世界。

IDo社團學生擔任館主。圖／宋怡慧老師提供
IDo社團學生擔任館主。圖／宋怡慧老師提供

丹鳳閱讀的移動城堡研發團隊。圖／宋怡慧老師提供
丹鳳閱讀的移動城堡研發團隊。圖／宋怡慧老師提供

六校校長學生大使簽署我閱讀我驕傲。圖／宋怡慧老師提供
六校校長學生大使簽署我閱讀我驕傲。圖／宋怡慧老師提供

六校校長學生大使簽署我閱讀我驕傲。圖／宋怡慧老師提供
六校校長學生大使簽署我閱讀我驕傲。圖／宋怡慧老師提供

自主學習 素養

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