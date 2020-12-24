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公立實中選擇再加一！IB認證不怕出國留學

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市「濱江實中」今天舉行揭牌儀式。記者潘才鉉／攝影
台北市「濱江實中」今天舉行揭牌儀式。記者潘才鉉／攝影

北市「濱江實中」今天舉行揭牌儀式，正式轉型成為台北市第3所公辦公營之實驗國民中學，台北市副市長蔡炳坤、教育局長曾燦金也前來支持，校長李素珍表示未來將以IB國際文憑課程精神為課程設計目標。

許多外交官或是國際人才，經常因工作指派而搬遷於不同國家，這些國際人才的子女就學，經常因為各國教育不同產生了課業難以銜接，或是學分不承認等問題，因此IB國際文憑課程的設計，就是為了方便國際人才的子女可以在不同國家之間順利就學。

台灣目前有8所私立學校學校與IB組織合作，其中屬於國中階段的有5所。根據IBO組織申請流程，濱江實中在今年已申請成為IB國際文憑候選學校，預計110年9月IBO組織派員前來輔導訪視，111年進行授權訪視。待未來IB國際文憑授權正式通過，濱江實中將成為全國首間融入IB國際文憑課程精神的公立國民中學，同時也成為台北市首間具有IB國際文憑的中學。

教育局表示，目前在高中階段也有西松高中正在申請當中，預計較濱江實中更早獲得IB授權，未來學生在高中與國中的選擇將更多元。

至於，濱江實中尚未成為正式IB授權前是否影響招生，教育局表示，新生申請入學狀況良好，因國中畢業後申請外國明星高中情況較少，家長普遍以選擇校方課程規劃為主，未必在意證書核發，因此預估未來招生情形應是有增無減。

台北市副市長蔡炳坤及教育局長曾燦金也前來支持，校長李素珍表示未來將以IB國際文憑課程精神為課程設計目標。記者潘才鉉／攝影
台北市副市長蔡炳坤及教育局長曾燦金也前來支持，校長李素珍表示未來將以IB國際文憑課程精神為課程設計目標。記者潘才鉉／攝影

北市 教育局

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