教團彙整40所「待退」私校 憂政府千百億補助款淪家產

行政院11月拍板「私立高級中等以上學校退場條例」，全案已送入立法院審議。教團彙整全台近40家潛在退場私立大專院校名單，憂心若政院版通過，恐會讓國家千百億元獎補助款無法回歸公共，更淪為「指導」私校董事會把持校產的工具，呼籲朝野立委在審查過程中，務必將漏洞補起。

全國教師工會總聯合會、台灣高等教育產業工會今早聯合召開「私校退場後門大開 百億公款變家產？」記者會，重申對政院版條例財產信託、公益董事以及專案輔導私校可改制合併改辦的質疑。

高教工會研究員陳柏謙表示，工會彙整最近一年學生人數最少的30所私立大專院校（約莫4000人以下），另再加上最近一年間學生人數減少達到10％以上的10所私立大專院校，共計40家有極高可能性優先適用退場條例的「潛在退場私立大專院校」，而在近十年間，教育部以國家預算對這40家私立大專院校所挹注總額高達123億餘元，其中更有8家私立大專院校，就領了超過4億元。

陳柏謙表示，獎補助款多運用在學校教學與研究設備、實習工廠機具、課桌椅、冷氣、圖書資源、專業軟體等。他說，國家鉅額公共資源累積成了校產，私校進入退場階段時，理當也要回歸公共。但政院版本卻表明，只要私校董事會主觀上不願意退場，董事會就能確保校產改辦其他事業，呼籲朝野立委應嚴格把關。

教育部原規範專輔學校要加派2至4位公益董事，若公益董事會對決議有不同意見，仍必須等到主管機關核定才生效，政院版本則刪除公益董事，改為加派該校專任教職員。全教總副秘書長張旭政表示，過去曾有私校董事長個人在外欠債，董事會竟同意拿學校資產支付債務，現在學校不但沒錢，連政府要撥補助款給私校，前債權人虎視眈眈來申請假扣押，若缺乏社會監督力量，這類狀況恐會再發生。

至於退場私校改制合併改辦，教育部則稱是「私校法」既有規範，退場條例則明定選擇改制或合併學校，僅能在三年改善期間完成，否則就要停招、重組董事會，並進行解散清算，並無放寬。

「私校法就是有漏洞才導致私校退場有師生被遺棄、校產被掠奪的醜聞」，高教工會組織部主任林柏儀表示，立法就是要防漏洞，無奈教育部卻放著不管，政院版退場條例更將改辦條款納入，私校資產將無法回歸公共。