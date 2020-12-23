名額回來了！技優保送11群科無名額 新簡章補入41名

技專校院招生委員會聯合會日前公告110學年技優保送和技優甄審兩管道的簡章和名額，其中技優保送管道的餐飲、幼保等11個類別招生名額是0。教師批評，技能選手努力多年，本來可透過技優保送入學，名額是0對技優生影響甚鉅。不過，聯合會今天公告新版簡章，技優保送增加化工等12個招生類別共41個名額，技優甄審增加農機等10個招生類別共45個名額。

教育部110學年推動招生新制，技優生入學後要納入專班或類專班就讀，以接受更適性的教育，改善技能選手學習不適應、休退率高等問題。參與招生規畫的成員指出，若要成立專班，人數須有一定規模。招生名額由各校自主決議，其中技優保送的門檻較技優甄審高，符合資格者較少，導致今年部分招生類別未設名額。

雖然技優保送出現11類別招生名額為0，但全教總表示，110學年技優甄審放寬全國專題及創意競賽跨群加分的採計認定，讓所有學生的得獎紀錄，都能為他的獲獎群或畢業群採計加分，落實12年國教精神。

全教總表示，在此之前，學生參加的比賽項目若非畢業科別，不得採計加分。希望這項實質性的鼓勵新制，讓教育現場的師生勇於嘗試跨領域教學及應用。