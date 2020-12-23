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國語文競賽台南市代表隊幾乎都得獎 語文教育扎根有成

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市師生參加全國語文競賽，成績優於去年，教育局頒獎表揚。記者鄭惠仁／攝影
台南市師生參加全國語文競賽，成績優於去年，教育局頒獎表揚。記者鄭惠仁／攝影

台南市師生參加今年全國語文競賽，總計有47人獲特優、70人優等、34人甲等，獲特優殊榮、70位優等及34位甲等，今天下午在和順國小舉辦頒獎典禮，由教育局副局長王崑源代表表揚代表隊選手及教師。155名參賽選手有151人獲獎，展現語文教育成果。

教育局表示，為爭取佳績，選拔出代表隊後就進行8周集訓，並在比賽時發揮字音字形、原住民族語等優勢項目，獲獎數高於去年，為平時努力與賽前集訓的成果。

王崑源表示，為感謝指導老師及競賽員的努力與付出，特舉行頒獎典禮。全國語文競賽項目繁多，包含國、閩、客、原住民族語 (朗讀、演說)、國、閩、客 (字音字形)、作文、寫字等項目，在歷經9月間的分區預賽、全市決賽，選出代表隊選手155人，這次全國賽共有151人獲得佳績，其中有47名競賽員榮獲特優、70人優等及34人甲等。

特別在靜態文場項目，有19人獲特優，其中字音字形項目有14人 (國語3人、閩南語共7人、客語4人)，且囊括國小、國中、高中、教師、社會組獎項。動態項目共28人特優，其中演說項目有9人、朗讀有14人。特別是今年第一次試辦情境式演說，南市有5人特優，展現語文教育扎根有成。

教育局 語文競賽

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