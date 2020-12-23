教育部創新條例鎖定頂大 遭批歧視私校產學能力

教育部為鼓勵產學合作，研擬「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」（簡稱創新條例）經行政院會通過，今天在立法院教育及文化委員會審議。此法開放國立大學以一校設一獨立學院為原則，學院要是半導體等國家重點領域。院內人事編制和財務獨立於學校，院長就能和業界簽約合作，同時也鬆綁招生，讓優秀的學士班大學生直接讀博士，修業年限也可調整。

立委對此條例提出諸多質疑，比如立委李德維說，此法只限國立大學，似乎直接否認私校也能做產學合作，讓私校校友覺得被歧視。立委林奕華表示，條例強調由頂尖國立大學來推動，好像「先畫靶後射箭」，直接內定參與學校。教育部若強調小規模試辦，不妨先以專案形式推動。

對此，教育部長潘文忠否定此條例鎖定特定學校，並強調教育部在高等教育推動多元計畫，包括高教深耕等計畫，私校也可獲支持。他也說，教育部從邁頂計畫執行到目前的高教深耕，發現包括一般大學、科技大學都有相當大的能量。

潘文忠表示，高教鬆綁宜由小規模開始推動，教育部只是以國立學校為起頭，目前不是雨露均霑的條例。教育部高教司長朱俊彰日前也表示，此法先以小規模推動，運行成果將作為未來推動其他高教鬆綁的依據。高教無法一次性全面鬆綁，以招生為例，如果開放所有學士班學生直接讀博士，可能會出現品質管理問題。

朱俊彰指出，創新條例希望催生的獨立學院，就如日前教育部次長劉孟奇所說的「小工研院」。蔡英文總統近期指示，盼頂尖大學設立「半導體學院」，也是此法的一環，希望藉此培育重點領域人才，解決「六成博士畢業後留在學界，但多數需要博士的研發，卻在業界端進行」的困境。他相信研究能量充足的大學，都會積極投入此事。

目前法案尚未通過，大學也在做產學合作，法案通過能帶來哪些改變？教育部高教司長朱俊彰日前解釋，學校若要和業界合作，需層層往上報，由校長和業界簽約，時程較長。空間使用也不自由，無法不經租用就使用校內特定空間。財務上，產學合作如有產出，都要歸入全校財庫，無法另作運用，產學合作誘因低。人才培育上也有一定規範，學士班大學生無法直接讀博士。此法案在人事、財務上都鬆綁，提供更多產學合作彈性。

朱俊彰介紹創新條例重點條文，此法開放國立大學以一校設一獨立學院、長期經營8到12年為原則，院內人事編制和財務獨立於學校，院長就能直接和業界簽約合作。另放寬財產法，各獨立學院可自訂設備資產監督管理規定，有望單獨使用一棟樓。財務上可設獨立預算並專款專用，另也鬆綁招生，讓優秀的學士班大學生直接讀博士，修業年限也可按需求調整。