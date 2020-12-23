零本土案例紀錄253天止步 教育部行文各校6大防疫重點
秋冬疫情拉警報，台灣昨再出現新冠肺炎本土病例，緊接著聖誕節、跨年晚會，各界就怕出現防疫破口不敢大意。教育部今日通函全國各縣市政府教育單位、全國各級學校以及社教機構，提出六大防疫重點，包含集會限制、大型活動指南等。教育部綜合規畫司長黃雯玲表示，台灣防疫上半場做得很好，下半場必須繼續努力。
黃雯玲表示，國際疫情嚴峻，台灣每天都有新增境外移入個案，已經到歲末聖誕假期、跨年連續假期，南來北往聚會增加。教育部今天行文全國各級學校、社教館所，提醒師生盡量減少到公共場所，避免進出人潮壅擠、空氣不流通的場所，若想參與歲末活動，建議可多利用電視影音，或是社群媒體線上參與。
中央流行疫情指揮中心昨晚也召開記者會，宣布跨年等大型活動防疫措施。黃雯玲表示，教育部公文也提醒大家，若學校師生在居家檢疫、居家隔離、自主健康管理階段，或是有出現嗅覺異常、發燒、輕微腹瀉等症狀，就不得參與相關活動；若身體健康無虞者，出外也要記得戴口罩，另也要帶上手機，隨時留意指揮中心防疫訊息。
不少學校會自行舉辦聖誕、跨年活動，黃雯玲表示，已提醒學校要備妥消毒設備，同時也要有醫療應變措施，除了指定販賣區內，活動場內不得販售飲食，入口處也要量體溫、手部消毒，民眾出入八大高感染傳播場域也要全程配戴口罩，共同維護國民健康。
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