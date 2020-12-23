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校園防萊豬！教育部：全台國中小午餐契約已全面換新

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部。本報系資料照
教育部。本報系資料照

政府明年元旦開放美豬進口，為避免讓學生吃到含萊客多巴胺的豬肉，教育部修正「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」，規範學校午餐一律採用國產在地優良肉品（含加工品），並增列未使用國產肉品（含加工品）與加重混充或假冒產品供貨不實罰則，並通函各校必須依新規範辦理招標或換約。教育部今天表示，目前全國22縣市國中、國小契約已全面換約完成，稍晚將召開記者會正式宣布。

教育部表示，為讓學生在學校能享用國產在地優良食材，教育部已於校園食材登陸平台新增欄位食材標章或產地須揭示牛肉與豬肉的食材來源地，並通函各校以新版學校外訂盒(桶)參採購契約範本換約程序。

教育部表示，目前全國22縣市國中、國小契約已全面換約完成。

教育部將於今日下午3點30分召開記者會，教育部長潘文忠將親自出席，席間也邀請縣市政府代表、校園團膳業者代表以及學校代表一同出席。

針對新版學校外訂盒(桶)參採購契約範本，學校營養午餐肉類與蛋類一律採用國產在地具三章一Q產品；肉類加工（再製）品，應採用「肉品原料來源」為國產在地優良產品，並新增未使用國產在地肉品（含加工品）記點15至20點罰則，另將廠商有混充或假冒產品供貨不實情節，加重罰則記點由10點增加至15至20點，若情節嚴重，可終止契約。

另為配合「食安五環」政策，教育部表示，推動學校使用國產食材，110年起補助學校採用三章一Q食材經費由每人每天3.5元提升為6元，一年加碼補助8億元，總預算投入20億。

教育部已於校園食材登陸平台新增欄位食材標章或產地須揭示牛肉與豬肉的食材來源地。圖／取自校園食材登陸平台
教育部已於校園食材登陸平台新增欄位食材標章或產地須揭示牛肉與豬肉的食材來源地。圖／取自校園食材登陸平台

教育部 肉品 記者會

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