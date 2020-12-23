宏碁與樹德家商產學合作 贊助電競職業戰隊為台爭光

宏碁公司與樹德家商進行電子競技教育產學合作，今天再簽定「Predator掠奪者樹德龍」電競職業戰隊贊助商合作合約，並為樹德家商電競數位教育中心舉行揭牌。宏碁台灣區營運長張世欣授戰旗給樹德家商校長陳茂霖，並贈送專業電競設備。

「電競不是電玩！」陳茂霖表示，樹德家商樹德龍戰隊是一支成軍近三年的電競戰隊，表現突出且屢獲各項電競活動大獎，曾在宏碁Predator電競盟校盃中獲得冠軍，並代表台灣代表隊遠征泰國參加Predator League國際競賽，也曾代表高雄市政府教育局參加在上海舉行的兩岸城市盃競賽，為台灣爭取榮耀。目前選手有42人，分別在不同的電競項目奮鬥努力。

張世欣表示，宏碁並非只是設備供應商，也積極支持正式電競活動，許多縣市的電競產業也在公部門支持下，蓬勃發展。

宏碁與樹德家商此次的簽約，具有產學合作的實質意義。未來樹德龍電競隊在公開之節目、比賽及活動時，可露出Predator 掠奪者logo，及其宣傳行銷圖像。宏碁公司也在簽約的同時，提供電競相關設備一批，給電競選手使用，希望在最好的設備支持下，努力爭取更好的競賽成績。宏碁也表示將持續提供電競界的優質師資，與樹德家商電競特色專班，以協同教學的方式，將電競市場上最新的訊息與技術，快速流動在教學場域，創造雙嬴的合作效益。