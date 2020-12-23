快訊

不斷更新／縮小跨年活動規模？各縣市最新辦法看這裡

拒簽預算「川普大撒幣」？疫情紓困的9000億美金之亂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏碁與樹德家商產學合作 贊助電競職業戰隊為台爭光

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
樹德家商樹德龍戰隊是一支成軍近三年的電競戰隊，表現突出且屢獲各項電競活動大獎。記者徐如宜／攝影
樹德家商樹德龍戰隊是一支成軍近三年的電競戰隊，表現突出且屢獲各項電競活動大獎。記者徐如宜／攝影

宏碁公司與樹德家商進行電子競技教育產學合作，今天再簽定「Predator掠奪者樹德龍」電競職業戰隊贊助商合作合約，並為樹德家商電競數位教育中心舉行揭牌。宏碁台灣區營運長張世欣授戰旗給樹德家商校長陳茂霖，並贈送專業電競設備。

「電競不是電玩！」陳茂霖表示，樹德家商樹德龍戰隊是一支成軍近三年的電競戰隊，表現突出且屢獲各項電競活動大獎，曾在宏碁Predator電競盟校盃中獲得冠軍，並代表台灣代表隊遠征泰國參加Predator League國際競賽，也曾代表高雄市政府教育局參加在上海舉行的兩岸城市盃競賽，為台灣爭取榮耀。目前選手有42人，分別在不同的電競項目奮鬥努力。

張世欣表示，宏碁並非只是設備供應商，也積極支持正式電競活動，許多縣市的電競產業也在公部門支持下，蓬勃發展。

宏碁與樹德家商此次的簽約，具有產學合作的實質意義。未來樹德龍電競隊在公開之節目、比賽及活動時，可露出Predator 掠奪者logo，及其宣傳行銷圖像。宏碁公司也在簽約的同時，提供電競相關設備一批，給電競選手使用，希望在最好的設備支持下，努力爭取更好的競賽成績。宏碁也表示將持續提供電競界的優質師資，與樹德家商電競特色專班，以協同教學的方式，將電競市場上最新的訊息與技術，快速流動在教學場域，創造雙嬴的合作效益。

陳茂霖表示，樹德家商成立電競數位教育中心，推廣電競運動向下扎根，為培育優秀電競人才，提供訓練與體驗場域而設置，歡迎國中學生到現場體驗。學校提供每名選手一組個人專屬電腦及電競椅，並輔以專業教練教導。

樹德家商樹德龍戰隊是一支成軍近三年的電競戰隊，表現突出且屢獲各項電競活動大獎。記者徐如宜／攝影
樹德家商樹德龍戰隊是一支成軍近三年的電競戰隊，表現突出且屢獲各項電競活動大獎。記者徐如宜／攝影
宏碁台灣區營運長張世欣（左）代表贈送專業電競設備給樹德家商。記者徐如宜／攝影
宏碁台灣區營運長張世欣（左）代表贈送專業電競設備給樹德家商。記者徐如宜／攝影
宏碁台灣區營運長張世欣（左）授戰旗給樹德家商校長陳茂霖（右）。並贈送專業電競設備。記者徐如宜／攝影
宏碁台灣區營運長張世欣（左）授戰旗給樹德家商校長陳茂霖（右）。並贈送專業電競設備。記者徐如宜／攝影
宏碁公司台灣區營運長張世欣（（左）與樹德家商校長陳茂霖（右），簽定「Predator掠奪者樹德龍」電競職業戰隊贊助商合作合約。記者徐如宜／攝影
宏碁公司台灣區營運長張世欣（（左）與樹德家商校長陳茂霖（右），簽定「Predator掠奪者樹德龍」電競職業戰隊贊助商合作合約。記者徐如宜／攝影

上海 泰國 教育局

延伸閱讀

有初戀感！電競人氣網紅妮妮 笑容甜美成網友理想型

疫情增加室內空汙 北科大與宏碁推智慧空品建築

宏碁攜手北科大 舉辦智慧健康建築趨勢論壇

宏碁本業靚、小金雞持續孵化 外資近三日大買1.7萬張

相關新聞

高中學習歷程檔案變革！檔案容量提升 上傳時間多延2周

教育部今宣布，自109學年度第一學期開始，學習歷程檔案上傳容量文件檔調增為4MB、影音檔調增為10MB，可望讓學生的學習...

17歲高職生患鼻咽癌末期 資深武打明星也幫募款度難關

就讀新北市永和莊敬高職二年級的蔡旻軒，希望有一天能打職棒，在學校棒球隊努力練習，不料今年初被診斷出鼻咽癌末期，學校師生募...

宏碁與樹德家商產學合作 贊助電競職業戰隊為台爭光

宏碁公司與樹德家商進行電子競技教育產學合作，今天再簽定「Predator掠奪者樹德龍」電競職業戰隊贊助商合作合約，並為樹...

本土病例再現 潘文忠：將行文學校遵守防疫措施

睽違253天台灣再度出現新冠肺炎本土病例，而跨年與耶誕節將至，許多學校將舉辦活動，教育部長潘文忠今天說，會行文各校要求遵...

中市公車綁卡加碼到大學 即日到1月8日方便15校20萬生

台中市雙十公車優惠限定市民享有新制將於明年1月1日起上路，原規劃95個申請地點辦理綁卡作業，市府加碼即日起到1月8日各大...

教保研習增勞權課 教團酸：勞工加班去上不要加班的課

公、私立幼兒園教保服務人員每年依法要參加18小時以上專業知能研習，研習主題五花八門，教育部近日修正「幼兒園教保專業知能研...

教育部修作業要點 育兒津貼不再像「少領一個月」

家有新生兒，爸媽或監護人可請育嬰假照顧小孩，但請了育嬰假，就領不到教育部二至四歲育兒津貼，即便育嬰假終止要再申請育兒津貼...

自治？大學生辦活動 7成要送審

大學生自治之路不好走，根據教育部調查，大學學生組織自辦演講或活動，七成七要經學校事先審查；自費出版刊物，也有七成三給校方...

學生想自主 家長卻要學校管

大學生盼提升自治程度，台灣師範大學主任秘書、公民教育與活動領導學系教授林安邦指出，「學生想自主，但家長會質問校方為何不管...

學生出席校方會議礙事？ 大學主管談世代溝通心法

教育部調查發現，近八成大學生舉辦活動前要經校方審查，學生代表盼提升自治程度。台灣師範大學主任秘書、公民教育與活動領導學系...

近8成學生組織辦活動要經校方審查 大學生自治路坎坷

大學生自治之路不好走，教育部「公私立大專校院校園學生權利調查」報告指出，大學學生組織自辦演講或活動，七成七要經學校事先審...

防萊豬南市學校團膳皆換約 最重罰10萬並終止契約

美國萊豬就要開放進口，台南市教育局今天表示，全市23所訂購團膳的學校均已完成契約變更議約程序，要求學校供膳須採用國內在地...

熱門新聞

在台教書「覺得自己毫無價值」 土博士棄專任教職西進

全台第8校！陽明大學教務會議決議廢二一制

台灣學界「水有多深」？台大如何避免校友搞派閥

大學商管學院最難科目是微積分？ 網爆「這科才真正讓你想哭」

零下70度鍵合銅與矽 中央大學科研成果登國際期刊

110學測社會／題目難分純地理、歷史、公民 新課綱更強調生活

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。