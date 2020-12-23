高中學習歷程檔案變革！檔案容量提升 上傳時間多延2周

教育部今宣布，自109學年度第一學期開始，學習歷程檔案上傳容量文件檔調增為4MB、影音檔調增為10MB，可望讓學生的學習歷程檔案更完整；教育部也發函各地方政府、全國高級中等學校，除了高中三年級第2學期外，學生上傳「課程學習成果」至「學習歷程學校平台」作業期程均應至少延長至該學期「休業式結束後2周」，避免學生邊準備期末，還要邊煩惱學習歷程檔案。

108課綱上路，高中生備審資料將由學習歷程檔案取代，但上傳容量卻大有限制。一件文件至多2MB，頂多是一頁黑白A4檔；一件影音至多5MB，相當於一首歌、十秒內的影片，有家長批評容量太小，對想報考藝術、傳播領域的學生尤其不利。

教育部今天表示，徵詢縣市政府、高中教師與大專院校招生單位代表，以及各系統廠商意見後，自109學年度第一學期開始，文件檔容量上限調增至4MB、影音檔10MB，讓學生建置學習歷程檔案的內容符合其完整性，並兼顧將來作為大專校院個人申請及甄選入學備審資料之品質期待。

過去一件文件至多2MB，頂多是一頁黑白A4檔，調增每件學生學習歷程檔案上傳容量文件檔至4MB後，大約可包含15張圖文資料；影音檔案過去至多5MB，相當於一首歌、十秒內的影片調增影音檔每件上傳容量至10MB後，mp3音檔約可錄製6分鐘、mp4影音檔以480P SD畫質約可錄製50秒、720P HD畫質約可錄製20秒。

教育部也提醒，若學生參加大專校院個人申請及甄選入學時，欲報考校系如有特殊作品需求(如美術、設計、音樂、影音創作、動畫等)，仍可在第二階段指定項目甄試時，透過校系指定方式，提交有利審查資料，學習歷程檔案上傳文件檔案容量上限規定，並不影響相關領域考生權益。

不僅容量限制遭詬病，上傳時間也因緊鄰期末考，學生不僅要準備考試，還要在指定時間內整理好「課程學習成果」上傳至「學習歷程學校平台」，壓力頗大。教育部表示，已通函各直轄市政府教育局、縣市政府、全國高級中等學校，除了高中三年級第2學期外，作業期程均應至少延長至該學期「休業式結束後2周」。

至於三年級第2學期學生上傳及教師認證期限，教育部表示，將再通盤檢視後儘速公布。