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17歲高職生患鼻咽癌末期 資深武打明星也幫募款度難關
就讀新北市永和莊敬高職二年級的蔡旻軒，希望有一天能打職棒，在學校棒球隊努力練習，不料今年初被診斷出鼻咽癌末期，學校師生募款到近8萬元要幫助他付醫藥費，資深武打明星戚冠軍夫妻聽聞女兒提起此事，也與身邊親友募捐36萬元，希望能幫助蔡旻軒度過難關。
蔡旻軒來自單親家庭，從小有個棒球夢，看著媽媽辛苦撫養自己長大，希望有一天能打職棒，讓媽媽不用再辛苦工作。國中從棒球名校二重國中畢業後，加入莊敬棒球隊，即使每天的練習再苦，蔡旻軒也從不喊累，朝著夢想一步步向前邁進。
但某天蔡旻軒突然高燒不退，經過醫生診斷後，確認是鼻咽癌末期。這對蔡旻軒母子來說，無異是晴天霹靂，而龐大的醫藥費，對原本就拮据的家計更是雪上加霜。莊敬農業群科主任張莉莉得知消息後，立即向學校提議，發動全校樂捐，短短幾天的時間，就募得五、六萬元。
目前就讀莊敬演藝科的吳欣欣，是資深武打明星戚冠軍的女兒，近日和家人提及此事，戚冠軍與妻子Mika秉著人溺己溺的胸懷，擴大向其他親友募款，募得36萬，希望能讓蔡旻軒平安度過難關。
戚冠軍與Mika表示，從小就教孩子要樂於助人，當聽到蔡旻軒的事，就馬上告知身邊周遭的朋友，覺得這是救人救命的事，等待基金會或社福團體來做怕太慢，大家就各自掏錢出來幫忙。
接下愛心捐款的旻軒媽媽覺得很感動，她說，遇到這樣的事，自己和孩子都無法接受，但也因為這件事，讓她看到社會的溫暖和大家的愛心，所以也勉勵孩子，病好了一定要加倍回饋社會。
班導師吳昆展表示，目前校內募款師生總計近8萬元，目前還在持續統計中，校內募款預計到12月底。莊敬高職副校長賴惠文說，台灣最美的風景就是「人」，我們在莊敬見證了最美的風景，更衷心希望蔡旻軒可以早日康復，有朝一日再度重回球場，繼續完成未完的夢想。
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